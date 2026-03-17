Šuta odbio gostovati na RTL-u zbog Ivoševića: 'Lako je prodavati PR bez suočavanja s činjenicama'

Referenduma o splitskom Poljudu zasad neće biti. Upravo tu točku je sa sjednice Gradskog vijeća skinuo gradonačelnik Tomislav Šuta koji je odlučio čekati mišljenje konzervatora. Novinarki RTL-a Danas Dragani Eterović Šuta je kazao kako ne postoji točno određeni rok za takvu odluku.

Na temu Poljuda u program RTL-a pozvan je i Šuta i gradski vijećnik Bojan Ivošević, no splitski gradonačelnik odbio je sudjelovati kad je čuo tko mu je sugovornik.

Odsutnost prve osobe grada Bojan Ivošević je odmah komentirao, ocijenivši potez kao izbjegavanje suočavanja s neugodnim činjenicama.

"Lako je prodavati PR kad se ne sučeljava s činjenicama iz bivšeg mandata", započeo je Ivošević, tvrdeći kako posjeduje informacije koje u potpunosti demantiraju studiju i priču gradske vlasti o tome da su alternativne lokacije za novi stadion, poput Brodarice, nemoguće. Prema njegovim riječima, ne radi se o tome da se druge opcije ne mogu realizirati, već da se one ne žele realizirati. "To nam u potpunosti mijenja priču", naglasio je.

Obnova Poljuda i novi stadion na Parku mladeži

Ivošević je ponovio svoj stav da je najbolje rješenje za Split obnova postojećeg Poljuda, koji je zaštićeno kulturno dobro, uz istovremenu gradnju potpuno novog, modernog stadiona na lokaciji Parka mladeži. Na pitanje može li gradski proračun podnijeti takav dvostruki financijski teret, Ivošević je bio jasan.

"Apsolutno, bez državne pomoći, Grad Split ne bi mogao tek tako graditi novi stadion i sanirati Poljud", priznao je, ali odmah i dodao: "Kada se država odlučila za politiku investicija u sportsku infrastrukturu ovog tipa, tada je logično da Grad Split učini sve u svojoj mogućnosti da povuče navedena sredstva."

On tvrdi da je problem u djelovanju, odnosno nedjelovanju, aktualne vlasti. "Sanacija Poljuda već je trebala biti u tijeku", izjavio je Ivošević te iznio izravnu optužbu na račun gradonačelnika, kazavši kako je "direktna odgovornost Tomislava Šute koji je javnu nabavu za sanaciju zaustavio u sedmom mjesecu 2025. godine".

Ivošević smatra da je upravo to zaustavljanje procedure dovelo do današnjeg lošeg stanja stadiona, o kojem svjedoče i fotografije koje je nedavno objavio HNK Hajduk.

'Prodavanje magle i varanje navijača'

Gradski vijećnik također je doveo u pitanje transparentnost gradske uprave, pozivajući ih da javnosti pokažu dokument na koji se pozivaju, a koji navodno dokazuje lošu statiku stadiona. "On je rekao ovih dana da je Ministarstvu kulture poslao nekakvo mišljenje statičara. Da vidimo taj dokument. Tko ga je radio, kada i što piše u njemu", zatražio je Ivošević.

Prema njegovim saznanjima, struka je jedinstvena u stavu da se zaštita s Poljuda ne treba skidati te da je obnova moguća. "Sva struka, čak i ona konzervatorska, rekla je da se može obnoviti. Tada se radi o prodavanju magle, varanju navijača i u konačnici obećavanju nečega za što će sve druge okriviti, zašto nije realizirao", kazao je Ivošević, zaključivši kako je Brodarica jedini ispravan put, iako možda traje godinu dana duže od, kako kaže, "nemoguće ideje" trenutne vlasti.

HNK Hajduk u utorak je objavio fotografije 'raspadanja Poljuda', Ivošević tvrdi da nije idealan, ali je siguran. "Mislim da sam tri domaće utakmice od sezone 2008./2009. propustio u Splitu. Mislim da vrlo dobro znam u kojem je stanju Poljud i sa aspekta gledatelja i s aspekta nekih sastanaka, kad si u prošlosti morao imati uprave po pitanju infrastrukture. Mislim da je Poljud u lošem stanju, ali ne ugrožava nikoga.

Siguran je i za odigravanje utakmica i za daljnje korištenje, nije idealan apsolutno. Navijači traže novi stadion i Hajduk ima pravo tražiti novi stadion, ali ne možemo dovoditi u sukob ideju kulturnog dobra i novog stadiona. Moguće je oboje", zaključuje.