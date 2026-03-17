Gospodin Davor začepio usta rušiteljima Poljuda: Pročitajte što im je poručio

Iako je bila najavljena točka o referendumu vezanom uz sudbinu Poljuda, ona ipak nije uvrštena u dnevni red sjednice gradskog vijeća Split. Gradonačelnik Tomislav Šuta kaže kako čekaju mišljenje Ministarstva kulture i konzervatora. Tek kad se oni izjasne, jer Poljud je zaštićeno kulturno dobro, vijećnici će glasati hoće li biti savjetodavnog referenduma.

Prepucavanja oko sudbine Poljuda traje od prošlog tjedna otkako je predstavljena studija izvodljivosti prema kojoj je najbolja i najpovoljnija opcija rušenje i gradnja novog stadiona na istoj lokaciji.

"Nakon konzultacija s Ministarstvom kulture i stručnim službama dok se prethodno pitanje ne riješi, a tiče se samih konzervatora. Ne možemo staviti zakonski na proceduru i kad se ispune svi uvjeti ići će u proceduru", kazao je Šuta.

Marijana Puljak podsjeća kako kulturno dobro nije u ingerencijama grada. "Poljud je u ingerenciji države i Ministarstva kulture i medija. O tome se ne može uopće postavljati pitanje na referendumu u gradu."

Treba li stadion Poljud rušiti ili obnoviti?

U našoj rubrici pitali smo vas: "Treba li stadion Poljud rušiti ili obnoviti?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste zapisali na Facebook stranici net.hr-a

Lada Matošić Cendo nema dileme. "Obnova! Tragično je uopće da je došlo do rasprave i mogućnosti rušenja. Građevine treba održavati, a ne puštati da trunu, ali za to treba kultura."

"Obnoviti, to je remek djelo arhitekture", napisao je Žarko Skendžić. Smiljana Gulin ima suprotno mišljenje. "Rušiti. Najbolje i najjeftinije rješenje, sve drugo se ne isplati!"

Dijana Kurtov smatra da Hajduk treba stadion na novoj lokaciji. "Obnova. Hajduk treba na novoj lokaciji novi stadion. Van grada, jer ovo je ludnica kad su utakmice.

"Ljudi moji, zar baš sve treba satrat, uništiti... 1979. godine bio sam dio izgradnje tog divnog stadiona, bio je ponos svih nas i Split je pokazao svu svoju ljepotu Mediteranskim igrama. Nitko se toga ne sjeća", napisao je Davor Ramljak.

"Poljud obnoviti i sagraditi jos jedan sadržajniji! Ipak je Dalmacija riznica sportaša!", zaključuje Vesna Biočić.