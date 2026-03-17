Otok već tri mjeseca bez kapi goriva, a sada i bez struje: 'Živim na 17. katu...'

Udaranje loncima pod svjetlima baterijskih svjetiljki i automobila. Ovako su sinoć u Havani prosvjedovali Kubanci nakon što je većina otoka ostala bez struje.

Zbog pada nacionalne elektroenergetske mreže u mraku je ostalo 10 milijuna ljudi.

"Nije riječ samo o nestanku struje. Nema vode, nema električne energije, nema plina. Nema vode jer nema struje za pogon pumpi. Nema struje, nema hrane, nema nafte, nema goriva", rekao je Lazaro Hernandez iz Havane.

Proteklih mjeseci ovakvi prizori događaju se sve češće. Prvo je u siječnju SAD oteo predsjednik Venezuele i velikog kubanskog saveznila Nicolasa Madura i time zaustavio opskrbu nafte - čak pola kubanskih potreba.

Potom je Trump de facto blokirao uvoz nafte iz svih ostalih izvora. To je dovelo do nestašice, pa litra benzina negdje košta i do 9 dolara.

Gladys Valdes iz Havane kaže: "Ne, nitko se ne može naviknuti na to. Živim na 17. katu ove zgrade i jako je teško izići van, vratiti se, a onda opet hodati do 17. kata. I kad stignem gore - nema vode, jer cijeli dan nije bilo struje."

Predsjednik Kube, Miguel Díaz-Canel, u petak je potvrdio da ni kap goriva nije ušlo u zemlju već tri mjeseca, ali da započinju razgovore s Amerikom. Međutim, američki predsjednik Donald Trump već neko prijeti u imperijalističkoj maniri i ponavlja - Kuba je sljedeća.

"Vjerujem da ću imati čast, čast da preuzmem Kubu. To bi bila… velika čast… - Preuzeti Kubu? - Preuzeti Kubu na neki način. Mislim, bilo da je oslobodim, preuzmem. Mislim da bih mogao raditi što god poželim", rekao je predsjednik Trump.

New York Tomes je izvijestio da su tijekom nedavnih razgovora Amerikanci zatražili smjenu kubanskog predsjednika. Američki državni tajnik Marco Rubio, inače sin kubanskih imigranata, jasno je dao do znanja da želi promjenu režima u Havani.

"Razgovaramo s Kubom, ali najprije ćemo se pozabaviti Iranom. Mislim da će se nešto s Kubom dogoditi prilično brzo", rekao je Trump.

Miguel Diaz-Canel, predsjednik Kube 2018. je naslijedio Raula Catra, Fidelova brata, a ujedno i vodi Komunističku stranku. Prema američkim medijima, SAD želi s vlasti maknuti i starije službenike koji su vjerni idejama Fidela Castra i komunističke revolucije.

Tijekom dana struja se polako počela vraćati na Kubu, ali po pitanju američkih prijetnji Kubanci ostaju u mraku.