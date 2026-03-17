Trump šokirao izjavom: 'Bit će mi čast zauzeti Kubu i mogu činiti s njom što želim'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da misli da će imati "čast zauzeti Kubu" i da s tom otočnom državom "može učiniti štogod hoće".

"Vjerujem da ću imati čast, čast zauzeti Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je Trump tijekom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući. Američki predsjednik tjednima ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa.

"Bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti što god želim. Oni su trenutno vrlo oslabljena nacija. To je propala nacija. Nemaju novca, nemaju nafte, nemaju ništa", rekao je. Pod Trumpom, Washington je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem prekida dotoka deviza i nafte na karipski otok. Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u siječnju izvele operaciju u kojoj je venecuelski predsjednik Nicolas Maduro uhićen u glavnom gradu Caracasu i odveden u SAD.

Tim je potezom Havana ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao otok, posebno kroz opskrbu naftom, usred višedesetljetnog američkog trgovinskog embarga s Kubom. Trenutno se Kuba nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza od revolucije koju je 1959. predvodio Fidel Castro.

