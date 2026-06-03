Ova četiri znaka će u lipnju prolaziti kroz teško razdoblje: Sve će im ići nizbrdo

Lipanj donosi pregršt sunčanih i dinamičnih astroloških utjecaja, no dok će jedni uživati u ljetnom zanosu, četiri horoskopska znaka suočit će se s razdobljem intenzivnih izazova.

Mjesec koji započinje ulaskom Jupitera u vatrenog Lava i završava zloglasnom retrogradnošću Merkura u osjetljivom Raku, testirat će strpljenje, otpornost i unutarnju snagu četiriju horoskopskih znakova.

Za njih, lipanj neće biti vrijeme za opuštanje, već period dubokih preispitivanja, pojačanog stresa i suočavanja s preprekama na poslovnom i osobnom planu.

Blizanci: Između previše obaveza i potrebe za predahom

Za pripadnike znaka blizanaca, lipanj će biti mjesec ekstrema. S jedne strane, Sunce u njihovom znaku u prva tri tjedna donosi im energiju i stavlja ih u središte pozornosti.

Kada Mars, planet akcije, uđe u Blizance 28. lipnja, njihov tempo postat će gotovo nezaustavljiv. Ipak, upravo ta silna energija nosi rizik od potpunog sagorijevanja.

Osjećaj da se sve događa odjednom i da moraju biti na stotinu mjesta istovremeno dovest će do mentalnog umora, problema sa snom i zasićenja komunikacijom.

Glavni izazov stiže s njihovim vladajućim planetom. Merkur kreće retrogradno 29. lipnja, što će se za blizance osjetiti posebno snažno. Ovaj tranzit aktivira njihovo polje financija i osobnih vrijednosti, donoseći neočekivane troškove, kašnjenja u plaćanjima i potrebu za temeljitom revizijom budžeta.

Planovi koji su se činili sigurnima mogli bi naići na prepreke, a frustracija će rasti krajem mjeseca. Ključ uspjeha bit će u postavljanju prioriteta i prihvaćanju činjenice da ne mogu sve kontrolirati.

Foto: ChatGPT

Djevica: Kad planovi izmaknu kontroli

Djevice, poznate po svojoj potrebi za redom i predvidljivošću, u lipnju će se naći usred kaosa. Iako početak mjeseca donosi optimizam, s mogućnošću napredovanja ili novog posla oko mladog Mjeseca 14. lipnja, završetak mjeseca donosi potpuno drugačiju sliku.

Mogli bi se suočiti s osjećajem da im, unatoč trudu, ništa ne polazi za rukom. Iznenadni zastoji, promjene u planovima i situacije koje izmiču kontroli testirat će njihove živce do krajnjih granica.

Problemi će se najviše očitovati u društvenom i timskom okruženju. Retrogradni Merkur aktivira njihovu jedanaestu kuću prijateljstva, grupa i dugoročnih ciljeva. To znači da nesporazumi s prijateljima i kolegama postaju vrlo izgledni.

Projekt na kojem rade u timu mogao bi naići na komunikacijske blokade, a ciljevi koje su smatrali jasnima sada će zahtijevati potpunu reviziju.

Osjećaj da gube tlo pod nogama bit će snažan, a savjet je da se odupru porivu da sve pokušaju popraviti odjednom. Ponekad je potrebno pustiti stvari da se slegnu same od sebe.

Rak: Emotivni vrtlog u srcu ljeta

Lipanj donosi daleko najintenzivnije izazove za rakove, jer se ključni astrološki događaj odvija upravo u njihovom znaku. Retrogradni Merkur u Raku, koji počinje 29. lipnja, stavlja ih u središte osobnog preispitivanja.

Ovaj tranzit u prvoj kući identiteta tjera ih da se zapitaju tko su, što uistinu žele i kako ih drugi vide. Mogu se osjećati neshvaćeno, a njihove riječi i namjere bit će pogrešno protumačene, što će dovesti do neugodnih situacija i povlačenja u sebe.

Ovo je razdoblje duboke emotivne iscrpljenosti. Iako će se truditi djelovati smireno, iznutra će prolaziti kroz fazu sumnji, starih razočaranja i potisnutih osjećaja koji sada izlaze na površinu.

Osjetljive obiteljske teme i problemi u partnerskim odnosima postat će neizbježni. Dodatni pritisak stvara i Saturnova retrogradnost, koja stvara tenziju između njihovih privatnih, emocionalnih potreba i vanjskih zahtjeva karijere i autoriteta.

Osjećat će se kao da ih vuku na dvije različite strane, a jedini izlaz je postavljanje čvrstih granica i briga o vlastitom mentalnom zdravlju.

Foto: ChatGPT

Jarac: Bez predaha na vrhuncu poslovnih pritisaka

Dok će većina planirati ljetni odmor, Jarčevi će imati osjećaj da za njih predaha nema. Lipanj im donosi vrhunac poslovnih obaveza, kratke rokove i odgovornosti koje se samo gomilaju.

Već početkom mjeseca nalaze se u ulozi vođe, no ulaskom Marsa u njihovo polje svakodnevnog rada 28. lipnja, tempo postaje vrtoglav. Osjećaj da sve moraju držati pod kontrolom i ispuniti sva očekivanja mogao bi dovesti do ozbiljnog umora i stresa.