[KVIZ] Ne trebaš biti veliki stručnjak da bez greške prepoznaš ove ptice

Ptice koje viđamo u našim dvorištima, parkovima i šumama puno su više od običnih životinja; one su živi dragulji prirode, glasnici godišnjih doba i majstori leta koji nas svakodnevno oduševljavaju. Od sitnih pjevica čiji cvrkut najavljuje proljeće, preko elegantnih grabljivica koje vladaju nebom, do šarenih ptica koje zrcale svu raskoš prirode.