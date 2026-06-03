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RAZNOLIKA PRIRODA /

[KVIZ] Ne trebaš biti veliki stručnjak da bez greške prepoznaš ove ptice

[KVIZ] Ne trebaš biti veliki stručnjak da bez greške prepoznaš ove ptice
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Foto: Shutterstock

Koja je poznata po narančasto-crvenim prsima i smatra se jednim od vjesnika zime u nizinama?

3.6.2026.
20:59
Webcafe.hr
Shutterstock
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Ptice koje viđamo u našim dvorištima, parkovima i šumama puno su više od običnih životinja; one su živi dragulji prirode, glasnici godišnjih doba i majstori leta koji nas svakodnevno oduševljavaju. Od sitnih pjevica čiji cvrkut najavljuje proljeće, preko elegantnih grabljivica koje vladaju nebom, do šarenih ptica koje zrcale svu raskoš prirode.

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