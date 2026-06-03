Zaboravite na klasičnu salatu: Ovaj korak pretvara običan krumpir u pravu senzaciju
Viralni trik chefa Deana Edwardsa za najhrskaviju krumpir salatu
S dolaskom toplijih dana i sezone roštilja, krumpir salata je nezaobilazan prilog, no često može biti monotona. Rješenje za to ponudio je chef Dean Edwards, čiji je trik za savršeno hrskavu krumpir salatu postao viralan.
Njegova metoda ne zahtijeva egzotične sastojke, već samo drugačiji pristup pripremi krumpira koji čini svu razliku.
Tajna je u pečenju, a ne kuhanju
Umjesto da krumpire samo skuha, Edwards ih prvo kratko blanšira, a zatim stavlja u pećnicu na vrelo ulje kako bi postigao nevjerojatnu hrskavost. No, tu nije kraj. Nakon prvog pečenja, vadi ih iz pećnice i nježno zgnječi dnom čaše. Ovaj korak povećava površinu krumpira, što omogućuje da postanu još hrskaviji kada se vrate u pećnicu do zlatne boje.
"Nikada više nećete jesti krumpir salatu na bilo koji drugi način", poručio je Edwards u videu koji je prikupio stotine tisuća pregleda i oduševljene komentare. "Upravo sam napravio i vau, tako je ukusno, cijela obitelj je obožavala", jedan je od komentara koji potvrđuje da je recept pravi hit, piše Mirror.
Ako i vi želite transformirati skromnu krumpir salatu i zadiviti svoje goste na sljedećem druženju, u nastavku donosimo Edwardsov recept.
Recept za hrskavu krumpir salatu
Sastojci (za četiri osobe)
Za krumpir:
- 600 g krumpira sorte Maris Piper (ili druge voštane sorte pogodne za pečenje), oguljen i narezan na četvrtine
- Pola žličice sušenih čili pahuljica
- Jedna žličica mljevenog kumina
- Jedna žličica kurkume
- Jedna žličica luka u granulama
- Jedna žličica češnjaka u granulama
- Jedna žličica soli
- Jedna žličica sjemenki gorušice
Za salatu:
- Tri žlice majoneze
- Jedna žličica senfa s cijelim zrnom
- Pola krastavca, očišćen od sjemenki i narezan na kockice
- Pola crvenog luka, narezanog na kockice
- Dvije žlice svježeg peršina listaša
- Dvije žlice svježeg kopra
- Jedna žlica nasjeckane zelene čili papričice
- 80 g izmrvljenog feta sira
Priprema
- Blanširajte krumpir u posoljenoj vodi desetak minuta. Ocijedite ga i prebacite u veliku zdjelu. Dodajte sve začine za krumpir i dobro promiješajte.
- Zagrijte pećnicu na 200°C. U lim za pečenje ulijte dovoljno ulja da prekrije dno te ga zagrijte u pećnici.
- Pažljivo dodajte začinjene krumpire u vruće ulje i pecite 30 minuta.
- Izvadite lim iz pećnice i dnom čaše lagano zgnječite svaki krumpir. Vratite u pećnicu na dodatnih 30 minuta ili dok ne postanu zlatni i hrskavi.
- Pustite krumpire da se malo ohlade, a za to vrijeme u velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke za salatu.
- Na kraju nježno umiješajte hrskave krumpire i poslužite.
Ovaj jednostavan, ali genijalan trik pokazuje kako promjena u tehnici pripreme može u potpunosti transformirati poznato jelo. Hrskava vanjština i meka unutrašnjost krumpira u kombinaciji s osvježavajućim preljevom čine ovu salatu idealnim prilogom koji će sigurno postati zvijezda svakog obroka.
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