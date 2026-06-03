Zaboravite na klasičnu salatu: Ovaj korak pretvara običan krumpir u pravu senzaciju

S dolaskom toplijih dana i sezone roštilja, krumpir salata je nezaobilazan prilog, no često može biti monotona. Rješenje za to ponudio je chef Dean Edwards, čiji je trik za savršeno hrskavu krumpir salatu postao viralan.

Njegova metoda ne zahtijeva egzotične sastojke, već samo drugačiji pristup pripremi krumpira koji čini svu razliku.

Tajna je u pečenju, a ne kuhanju

Umjesto da krumpire samo skuha, Edwards ih prvo kratko blanšira, a zatim stavlja u pećnicu na vrelo ulje kako bi postigao nevjerojatnu hrskavost. No, tu nije kraj. Nakon prvog pečenja, vadi ih iz pećnice i nježno zgnječi dnom čaše. Ovaj korak povećava površinu krumpira, što omogućuje da postanu još hrskaviji kada se vrate u pećnicu do zlatne boje.

"Nikada više nećete jesti krumpir salatu na bilo koji drugi način", poručio je Edwards u videu koji je prikupio stotine tisuća pregleda i oduševljene komentare. "Upravo sam napravio i vau, tako je ukusno, cijela obitelj je obožavala", jedan je od komentara koji potvrđuje da je recept pravi hit, piše Mirror.

Ako i vi želite transformirati skromnu krumpir salatu i zadiviti svoje goste na sljedećem druženju, u nastavku donosimo Edwardsov recept.

#saladsofinstagram #smashedpotatosalad ♬ Cooking - Music Byte @deanedwardschef I’ve heard it’s gonna be beautiful weather for the bank holiday weekend and there’s only one Salad you need! Full recipe below 👇🏼👇🏼 did you know that this Recipe is also in my brand-new cookbook ‘Complete BBQ Made Easy’ you can find a link in my bio 🔥🔥😎😎 Smashed Potato Salad (serves 4) 600g maris piper potatoes peeled and quartered ½ tsp. dried chilli flakes 1 tsp. ground cumin 1 tsp. turmeric 1 tsp. onion granules 1 tsp. garlic granules 1 tsp. salt 1 tsp. mustard seeds 3 tbsp. mayonnaise 1 tsp. wholegrain mustard ½ cucumber deseeded and diced ½ red onion diced 2 tbsp. flatleaf parsley 2 tbsp. fresh dill 1 tbsp. green chilli chopped 80g feta cheese crumbled Method: 1: Par boil the potatoes for eight minutes, then drain and leave to steam for five minutes. Pop the potatoes into a bowl, then sprinkle in the spices, Mix well then add into a baking tray along with some hot oil. Pop into an oven pre-heated to 200c/180c fan, scatter the potatoes into the tray, then turn to coat generously in the oil. Cook in the oven for 30 minutes turning occasionally, crush with a glass then return to the oven for another 30 minutes, until crisp. 2: In a separate bowl, combine the mayonnaise, mustard, cucumber, onion, herbs and chilli, then gently fold the crispy potatoes through. Serve up in a bowl, and finally crumble over some creamy feta cheese. #potatosalad

Recept za hrskavu krumpir salatu

Sastojci (za četiri osobe)

Za krumpir:

600 g krumpira sorte Maris Piper (ili druge voštane sorte pogodne za pečenje), oguljen i narezan na četvrtine

Pola žličice sušenih čili pahuljica

Jedna žličica mljevenog kumina

Jedna žličica kurkume

Jedna žličica luka u granulama

Jedna žličica češnjaka u granulama

Jedna žličica soli

Jedna žličica sjemenki gorušice

Foto: Shutterstock

Za salatu:

Tri žlice majoneze

Jedna žličica senfa s cijelim zrnom

Pola krastavca, očišćen od sjemenki i narezan na kockice

Pola crvenog luka, narezanog na kockice

Dvije žlice svježeg peršina listaša

Dvije žlice svježeg kopra

Jedna žlica nasjeckane zelene čili papričice

80 g izmrvljenog feta sira

Priprema

Blanširajte krumpir u posoljenoj vodi desetak minuta. Ocijedite ga i prebacite u veliku zdjelu. Dodajte sve začine za krumpir i dobro promiješajte. Zagrijte pećnicu na 200°C. U lim za pečenje ulijte dovoljno ulja da prekrije dno te ga zagrijte u pećnici. Pažljivo dodajte začinjene krumpire u vruće ulje i pecite 30 minuta. Izvadite lim iz pećnice i dnom čaše lagano zgnječite svaki krumpir. Vratite u pećnicu na dodatnih 30 minuta ili dok ne postanu zlatni i hrskavi. Pustite krumpire da se malo ohlade, a za to vrijeme u velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke za salatu. Na kraju nježno umiješajte hrskave krumpire i poslužite.

Ovaj jednostavan, ali genijalan trik pokazuje kako promjena u tehnici pripreme može u potpunosti transformirati poznato jelo. Hrskava vanjština i meka unutrašnjost krumpira u kombinaciji s osvježavajućim preljevom čine ovu salatu idealnim prilogom koji će sigurno postati zvijezda svakog obroka.

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