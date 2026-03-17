Kuba u totalnom mraku, a Trump otkrio zloslutne planove: 'Imat ću čast preuzeti tu zemlju'

Kuba je u ponedjeljak utonula u mrak, a njezini dužnosnici izvijestili u o nestanku struje na cijelom otoku u zemlji s oko 11 milijuna stanovnika.

Energetska i ekonomska se kriza produbljuju, a elektroenergetska mreža nastavlja se raspadati, objavio je u utorak AP.

Ministarstvo energetike i rudarstva na X je objavilo informaciju o "potpunom prekidu" elektroenergetskog sustava zemlje i reklo da radi na istrazi, napominjući da nije bilo kvarova u jedinicama koje su radile kada je došlo do pada mreže.

Elektromagnetska mreža podložna kvarovima

Lázaro Guerra, direktor ministarstva za električnu energiju, rekao je državnim medijima u ponedjeljak navečer da ekipe pokušavaju ponovno pokrenuti nekoliko termoelektrana, koje su ključne za obnovu opskrbe električnom energijom.

"To se mora raditi postupno kako bi se izbjegli zastoji jer su sustavi, kada su vrlo slabi, podložniji kvarovima", rekao je.

Inače, ta je zemlja pod američkom naftnom blokadom što je bacilo zemlju na koljena zbog zastarjelog proizvodnog sustava na tom otoku. Vikend prije toga zemlju su obilježili prosvjedi građana koji su se pobunili zbog restrikcija struje koje su vladale do tada, čak i u glavnom gradu Havani struje nije bilo i do 15 sati na dan.

Ni kapi nafte iz Venezuele

Američki pritisak uslijedio je nakon što je SAD u siječnju izveo otmicu venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura - koji se smarao kubanskim saveznikom koji je isporučivao Kubi venezuelansku naftu. Ova karibska zemlja nije primila naftu od Venezuele ove godine nijednom.

Kuba se našla pod dodatnim pritiskom jer je SAD zaprijetio i svim zemljama koje nastave prodavati naftu Kubi koja se našla pred problemom zbog zastarjele elektromagnetske mreže. Zemlja se sada suočava i s nestašicama hrane što je bio okidač za prosvjednike koji su napali prostorije Komunističke partije.

Kako je objavio The Guardian, Kuba je u petak izjavila da je u pregovorima sa SAD-om te da se nadaju da će se kriza smiriti. Američki predsjednik Donald Trump je posljednjih tjedana rekao da je Kuba na rubu kolapsa i da želi postići dogovor sa SAD-om.

Kuba je ove godine primila samo dva mala broda za uvoz nafte, prema podacima o praćenju brodova LSEG-a koje je Reuters vidio u ponedjeljak.

Jednom uplovio brod s ukapljenim naftnim plinom

Prvi tanker istovario je gorivo u luci Havani u siječnju, iz Meksika, koji je do tada bio redoviti dobavljač otoka. Drugi brod, s Jamajke, istovario je ukapljeni naftni plin - poznat kao plin za kuhanje - u veljači.

Prema satelitskim snimkama koje je analizirao TankerTrackers.com, ove godine nije bilo većih uvoza preko glavnih kubanskih čvorišta Matanzas ili Moa, koja obično rukuju sirovom naftom za rafiniranje i loživim uljem za proizvodnju energije. Luke Havane i Cienfuegos nisu imale uvoznu aktivnost više od mjesec dana, dodaje se.

Trump: 'Bit će mi čast preuzeti Kubu'

Trump je u ponedjeljak rekao da misli da će imati "čast preuzeti Kubu", u svojoj najnovijoj prijetnji komunističkom otoku nakon vojnih operacija u Venezueli i Iranu.

"Bilo da je oslobodim, osvojim - mislim da bih s njom mogao učiniti što god želim, želite znati istinu. Oni su trenutno vrlo oslabljena nacija", rekao je u Ovalnom uredu, objavio je CNN.

"Znate, cijeli život slušam o Sjedinjenim Državama i Kubi, kada će Sjedinjene Države imati čast zauzeti Kubu? To je velika čast“, rekao je pa nastavio: "Zauzimanje Kube u nekom obliku, da, zauzimanje Kube - mislim, bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti što god želim."

Na pitanje hoće li američka vojna operacija na Kubi obiti kao siječanjsko hvatanje Nicolása Madura u Venezueli ili će više nalikovati nastavku vojnog sukoba Sjedinjenih Država s Iranom, Trump je novinarima rekao: "To vam ne mogu reći."

POGLEDJTE VIDEO Grad milijardera preko noći postao grad raketa: Što se dogodilo Dubaiju?