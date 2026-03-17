Paklena noć u Moskvi! Zasuti dronovima, zbrajaju žrtve s obje strane: 'Otpor je uzaludan'

Ruska protuzračna obrana presrela je 206 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija tijekom noći 17. ožujka, uključujući 40 koji su se kretali prema Moskvi, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Ruske vlasti izvijestile su o napadima dronovima na glavni grad četvrti dan zaredom. Ukrajina nije komentirala nedavne napade, objavio je Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da su rojevi ukrajinskih dronova presretnuti oko 22 sata po lokalnom vremenu, a do 6.15 sati po moskovskom vremenu navodno je rušeno 39 dronova.

Ruske vlasti nisu prijavile nikakve žrtve ili štetu u napadu.

Najnoviji napadi dronova na rusku prijestolnicu dolaze usred očiglednog porasta napada na Moskvu posljednjih dana. Sobjanin je 16. ožujka tvrdio da je od 14. ožujka iznad Moskve srušeno preko 250 dronova, ne uključujući najnovije brojke. Ukrajina redovito izvodi napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji.

Petero ozlijeđenih u gradu Koroča

Ipak, ruska agencija TASS navodi da je bilo žrtava u napadima dronovima na Rusiju, u napadu je u gradu Koroča u Belgorodskoj oblasti navode da je ranjeno pet osoba. Objavili su da je Koroča napadnut s dva drona, a od petero ozlijeđenih da je četvero maloljetnika, citirajući guvernera Vjačeslava Gladkova koji je to objavio na svom Telegram kanalu.

Navode da je osamnaestogodišnjak zadobio je ogrebotine na licu, šesnaestogodišnja djevojka da je imala ogrebotine na nogama i ozljedu ruke, dok je druga osoba zadobila ozljedu stopala.

Dvojica šesnaestogodišnjih dječaka zadobila su ogrebotine na mekom tkivu glave i leđa. Liječnička ekipa pružila je pomoć ozlijeđenima na mjestu događaja, ali su odbili hospitalizaciju. U napadu je oštećen društveni objekt, s razbijenim prozorima i napuklom fasadom. Osim toga, razbijeni su prozori na tri stana i dvije privatne kuće. Šest osobnih automobila također je oštećeno šrapnelima.

"Dva civila su ranjena u ukrajinskom napadu na općinski okrug Vasiljevski u Zaporiškoj oblasti", izvijestila je načelnica okruga Natalija Romaničenko.

Peskov: 'Nastavljaju uzaludni otpor'

Ruski Sputnik objavio je izjavu glasnogovornika ruskog predsjednika Dmitrija Peskova koji je rekao: "Kijevski režim napadima na ruske regije samo nastavlja svoj uzaludni otpor, umjesto da se kreće k mirovnom procesu".

Rusija i dalje inzistira nazivati napad na Ukrajinu "specijalnom vojnom operacijom" te Peskov ističe da se one nastavljaju.

Istovremeno ukrajinski mediji objavljuju da je najmanje 11 ljudi ubijeno, a 55 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Ukrajinu tijekom proteklog dana, prozivajući se na izvješća lokalnih vlasti od 17. ožujka.

Kyiv Independent objavio je da je ukrajinsko Zrakoplovstvo objavilo kako je Rusija tijekom noći lansirala 178 dronova na Ukrajinu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je 154, a najmanje 22 drona izbjeglo je obranu i pogodilo 12 lokacija.

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu ostavili su neke potrošače u Dnjepropetrovskoj, Odeskoj, Harkovskoj i Černihivskoj oblasti privremeno bez struje, priopćilo je Ministarstvo energetike .

U Donjeckoj oblasti, u ruskim napadima na sela Oleksijevo-Družkivka, Aleksandrivka i Nikolajivka ubijeno je pet osoba. U odvojenim napadima diljem regije ozlijeđeno je i šest civila, rekao je guverner Vadim Filaškin.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, ruske snage su 16. ožujka napale okrug Synelnykove, ubivši dvije osobe i ranivši osam drugih. Tijekom noći i ujutro 17. ožujka, u daljnjim napadima ozlijeđena je 63-godišnja žena u okrugu Synelnykove i 30-godišnja žena u okrugu Pavlohrad, prema lokalnoj vojnoj upravi. Više pogledajte OVDJE.

