Odaberi svog chefa. Bori se za svoj tim: Uskoro kreće Igra chefova!

Zaboravite klasična kuharska natjecanja. Igra chefova donosi tri potpuno različite kulinarske vizije, tri tima i samo jednog pobjednika – a nagrada je 25.000 eura. U srcu showa nalaze se tri iznimna hrvatska chefa: Toni Boban, mediteranska vatra iz splitske K.užine koji tradiciju pretvara u nešto neočekivano; Stiven Vunić, koji kuha s kirurškom preciznošću i Tibor Valinčić, najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom koji u natjecanje ulazi zbog timskog duha i vjeruje da emocije i snalažljivost odlučuju tko dolazi do vrha.

Igra chefova počinje slijepim audicijama u kojima chefovi kušaju jela ne znajući tko ih je pripremio – od strastvenih kuhara amatera do iskusnih profesionalaca. Hrvatska postaje sedma zemlja koja adaptira ovaj međunarodni format koji je već osvojio publiku diljem Europe. Odaberite svog chefa i navijajte za svoj tim!

Kulinarsku gastro pustolovinu 'Igra chefova' gledajte ovog proljeća na RTL-u i platformi Voyo!