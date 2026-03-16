FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI KANDIDATI

Učiteljica Željka otvara osječki tjedan 'Večere za 5': 'Kuhati prvi - to je za najhrabrije!

Učiteljica Željka otvara osječki tjedan 'Večere za 5': 'Kuhati prvi - to je za najhrabrije!
×
Foto: RTL

Prvi dan novog tjedna 'Večere a 5' kuhat će Željka Jovanovac, učiteljica hrvatskog jezika i povijesti u Osnovnoj školi Dalj. Snežanu, Mladena, Marjana i Marina ugostit će u svom domu u Tenji.

16.3.2026.
10:47
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

„Svaki dan putujem iz Tenja u Dalj i svaki dan gledam mnoge ljepote Slavonije“, kaže Željka i dodaje: „Osijek je moj grad, jednostavno ga volim.“ A večerašnja domaćica voli i svoj posao, uživa u radu s djecom i ne skriva kako posao doživljava vrlo emotivno.

Ne sumnja da će od učenika koji će ju gledati an televiziji dobiti pozitivne komentare i pred njima nema tremu, ali priznaje kako nije lako kuhati prva: „Imam laganu tremu. Teško je probiti led, ali pripremila sam se i dat ću sve od sebe. Jedva čekam da počnem kuhati, vrijeme nam već curi“, kaže današnja domaćica, a fotograf Marin komentira: „Kad kuhaš prvi - to je za najhrabrije.“

Večerašnja domaćica svojim gostima će pripremiti desert naslova 'Choko Loco', glavno jelo 'Maršalovi odresci' te predjelo 'Kravica kraljica'.

Gosti će komentirati kako od glavnog jela očekuju neko baš fino meso, od deserta očekivano čokoladu, a neke će naslov predjela ponukati da zaključe i nešto o večerašnjem domaćinu. „Po naslovu jela mislim da bi to mogla biti ženska osoba“, reći će Snežana, a Mladen samouvjereno dodati: „To je ženska osoba, sigurno, definitivno,“

Kako će se ekipa provesti kod Željke - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

 

 

Večera Za 5
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike