FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČETVRTA SREĆA /

Hrvatski stručnjak se vraća na klupu Baskonije?

Hrvatski stručnjak se vraća na klupu Baskonije?
×
Foto: Maksim Konstantinov/Zuma Press/Profimedia

Perasović, koji od 2021. vodi ruski UNICS Kazan, već je u tri navrata bio trener Baskonije

23.5.2026.
11:42
Hina
Maksim Konstantinov/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović (61) glavni je kandidat za preuzimanje petoplasirane momčadi španjolskog prvenstva Baskonije, izvijestile su u subotu novine Marca.

Baskonia je pod vodstvom talijanskog trenera Paola Galbiatija osvojila u veljači španjolski Kup, što joj je prvi trofej nakon 2009., ali Baski navodno traže novog trenera.

"Unatoč osvojenom Kupu kralja i dobrom odnosu s igračima i navijačima, talijanskom treneru pozicija uopće nije sigurna. Zapravo, klub već neko vrijeme traži njegovu zamjenu, a najbolje pozicioniran je stari poznanik: Velimir Perasović", izvijestila je Marca pozvavši se na neimenovani izvor.

Perasović, koji od 2021. vodi ruski UNICS Kazan, već je u tri navrata bio trener Baskonije.

Na njenoj klupi je sjedio od 2005. do 2007., pa od 2015. do 2016. te opet od 2018. do 2019. Perasović je bio i njen igrač od 1993. do 1997.

Baskonia će u srijedu gostovati kod vodeće momčadi prvenstva Real Madrida, za koji igra hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Do kraja su ostala još dva kola, a onda počinje doigravanje u kojem sudjeluje prvih osam momčadi na ljestvici.

Velimir PerasovićBaskonia
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike