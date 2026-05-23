Hrvatski stručnjak se vraća na klupu Baskonije?

Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović (61) glavni je kandidat za preuzimanje petoplasirane momčadi španjolskog prvenstva Baskonije, izvijestile su u subotu novine Marca.

Baskonia je pod vodstvom talijanskog trenera Paola Galbiatija osvojila u veljači španjolski Kup, što joj je prvi trofej nakon 2009., ali Baski navodno traže novog trenera.

"Unatoč osvojenom Kupu kralja i dobrom odnosu s igračima i navijačima, talijanskom treneru pozicija uopće nije sigurna. Zapravo, klub već neko vrijeme traži njegovu zamjenu, a najbolje pozicioniran je stari poznanik: Velimir Perasović", izvijestila je Marca pozvavši se na neimenovani izvor.

Perasović, koji od 2021. vodi ruski UNICS Kazan, već je u tri navrata bio trener Baskonije.

Na njenoj klupi je sjedio od 2005. do 2007., pa od 2015. do 2016. te opet od 2018. do 2019. Perasović je bio i njen igrač od 1993. do 1997.

Baskonia će u srijedu gostovati kod vodeće momčadi prvenstva Real Madrida, za koji igra hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Do kraja su ostala još dva kola, a onda počinje doigravanje u kojem sudjeluje prvih osam momčadi na ljestvici.