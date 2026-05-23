Jutarnji šok: Najstariji most u Parizu preko noći se pretvorio u divovsku plutajuću špilju

Najstariji pariški most Pont Neuf, koji se nadvija nad rijekom Seinom više od 400 godina, doslovno je ''nestao'' preko noći. Poznati francuski ulični umjetnik JR, kojeg ljudi nazivaju "francuskim Banksyjem", pretvorio ga je u divovsku napuhanu kamenu špilju.

Fascinantna privremena instalacija nazvana La Caverne du Pont Neuf (Špilja Pont Neuf) progutala je tone posebne tkanine i zraka. Parižani su doživjeli jutarnji šok - usred povijesne arhitekture ugledali su grubu, stjenovitu špilju koja asocira na Alpe i stvara nevjerojatan vizualni kontrast u tom gradu.

JR je inspiraciju pronašao u samoj povijesti mosta. Prisjetio se izvornih kamenoloma u kojima su radnici uzimali materijal za gradnju, a i poznatog umjetničkog para Christa i Jeanne-Claude, koji su prije točno 41 godinu, 1985. godine, cijeli most omotali tkaninom.

U ovu monumentalnu špilju, koja mjeri više od 120 metara u duljinu i gotovo 20 metara u visinu, ljudi mogu ući besplatno danju i noću od 6. do 28. lipnja. Događaj počinje tijekom Pariškog tjedna mode i festivala Nuit Blanche.

Unutra posjetitelje očekuje apsolutno impresivno iskustvo – mistična atmosfera koju pojačava posebna zvučna kulisa koju je stvorio Thomas Bangalter, polovica legendarnog elektroničkog dua Daft Punk.

