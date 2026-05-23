Vezani žicom i likvidirani tupim predmetima: Pokopani ostaci 36 ekshumiranih iz masovne grobnice u Možđencu

TROJE MLAĐIH OD 20 GODINA /

U Možđencu kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkog režima ekshumiranih u jednoj od masovnih grobnica nakon Drugog svjetskog rata. Većina žrtava bila je u dobi između 20 i 45 godina, a otkriveni su u rujnu prošle godine.

Ministar branitelja Tomo Medved poručio je da način na koji su ubijeni predstavljaju nijemo, ali snažno svjedočanstvo o naravi komunističkog režima koji je bez suđenja sustavno provodio likvidacije

"Od njih 36 troje je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. ono što je osnovno obilježje ovog zločina kao i kod svih drugih sličnih jama je da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima", kazao je ministar branitelja Tomo Medved