Jedna utakmica dijeli Jakirovića od Premier lige: 'Najbolje što sam napravio u karijeri'

Nadomak Premierlige je Sergej Jakirović. Sutra popodne njegova momčad Hull City na Wembleyju igra protiv Middlebrougha - utakmicu koja se često naziva najskupljom na svijetu. Hull je trebao igrati protiv Southemptona koji je pak izbačen uoči finala zbog špijuniranja protivnika i onda su za novog rivala doznalo svega četiri dana prije utakmice.

"Mislim da je ovo najbolji mogući scenarij! U finalu smo i izbacili smo Southampton, tako da je priča kao za film. Ali vidjet ćemo što će biti na kraju. Ono što smo ovdje ostvarili, u okolnostima kroz koje smo prolazili i uz sve probleme koje smo imali ove sezone, zaista je nevjerojatno. Možda nam nedostaje još samo jedan mali korak i pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći da dođemo do cilja.

Osobno? Najbolje što sam napravio u svojoj trenerskoj karijeri", kazao je Jakirović u najavi utakmice.