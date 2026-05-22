Što se dogodilo na Autobusnom kolodvoru? 'U istragu su uključene sve službe'

Zagrebački holding oglasio se o nesreći na Autobusnom kolodvoru gdje se prošlog utorka ujutro odlomio dio staklene stijene i pao među putnike na peronu 202. Nitko nije ozlijeđen, a staklo je vraćeno i zalijepljeno selotejpom.

Iz Zagrebačkog holdinga poručuju da provode sve aktivnosti kako bi se utvrdile okolnosti incidenta koji je ponovno otvorio pitanje sigurnosti i održavanja jednog od najprometnijih mjesta u Zagrebu.

"U samu istragu oko toga što se tamo dogodilo uključene su sve nadležne službe", rekao je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga.