Veliki međunarodni investitor nahvalio Hrvatsku: 'Imate svijetlu ekonomsku budućnost'

U Pragu je u tijeku jedan od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih globalnoj sigurnosti i geopolitici. Okupili su se sudionici gotovo iz 80-ak zemalja, a među njima i predstavnici PPF grupe, jedne od najvećih međunarodnih investicijskih i financijskih grupacija u srednjoj i istočnoj Europi.

RTL Danas je razgovarao s jednim od čelnih ljudi, Janom Ružičkom, direktorom za vanjske odnose.

Gospodine Ružička, kako ocjenjujete napredak u jugoistočnoj Europi, može li dostići zapadnu Europu?

Mislim da su rezultati izuzetno pozitivni. Ako pogledate gospodarstva Njemačke, Francuske ili Ujedinjenog Kraljevstva, ona stagniraju, s gotovo nultim rastom. Pogledate li srednju i istočnu Europu, mi rastemo šest puta brže od njih. Rast od 3 posto u srednjoj i istočnoj Europi je normalan. Pogledajte gdje je Poljska bila prije deset godina, a gdje je danas. Pogledajte gdje je Hrvatska bila u tom razdoblju - vrlo uspješan slučaj. I nije važno je li riječ o velikom tržištu poput Poljske s 40 milijuna ljudi ili malom tržištu poput Hrvatske. Hrvatska je u Schengenu, eurozoni, imate autoceste i luke. Mislim da je to veliki uspjeh i da joj je ekonomska budućnost svijetla.

Gdje vidite prilike za PPF grupu?

U svakoj pojedinoj zemlji. I nije važno radi li se o medijskom biznisu, telekomunikacijama ili građevini. Srednja i jugoistočna Europa zaista imaju sve što veliki investitori poput nas ili oni iz SAD-a, Francuske ili Njemačke trebaju - marljive ljude koji zaista rade fizički, a ne na daljinu jer žele živjeti bolje. Vidimo vrlo obrazovane, vrijedne ljude i razborite vlade.

I opet, nije važno je li riječ o Hrvatskoj, Poljskoj, Rumunjskoj ili Bugarskoj. Mislim da su i ljudi i vlade otvoreni i žele više investicija. I smatram da svaka zemlja ima puno prilika.

Koji su planovi za širenje i razvoj i u kojim područjima?

Više nismo u Rusiji jer su nakon početka strašnog rata naši dioničari rekli - nema više. Izvan smo Kine, izvan jugoistočne Azije. I svaki dolar koji imamo ulažemo u srednju i jugoistočnu Europu. Već smo uložili više od 30 milijardi dolara u regiju i tražimo nove investicije. Općenito, strategija PPF-a je da sve što imamo želimo usmjeriti u ovu regiju.

Gdje vidite Hrvatsku kao destinaciju za ulaganja?

Mislim da Hrvatska sada ima stratešku vrijednost, ne samo kao lokalni partner nego i kao čvorište. Ako pogledate LNG terminal u Rijeci, koridor sjever–jug ili integraciju hrvatskih luka, primjerice s talijanskima. Hrvatska je vrlo dobro geografski pozicionirana. Rekao bih da je jedan od najuspješnijih primjera na zapadnom Balkanu. Postaje i čvorište za druge regije, uključujući BiH, pa čak i Sloveniju, jer Zagreb, Rijeka i Split vrlo dobro funkcioniraju zajedno.

Mislim da dobro koristite svoju lokalnu i regionalnu poziciju. To stvara uspješnu viziju za nas kao investitore, sa stabilnom vladom i mnogo mladih, modernih ministara, bilo da su sada u vladi ili kao Marko Primorac u Europskoj investicijskoj banci. Također je važno da Hrvatska, unatoč tome što je mala zemlja, uspješno šalje svoje ljude u europske institucije, što je pametna strategija jer tako raste hrvatski utjecaj u Luksemburgu, Strasbourgu i Bruxellesu.