Potvrđena optužnica za ubojstvo malene Danke Ilić!

U Srbiji je potvrđena optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, nakon što je Apelacijski sud u Nišu odbio žalbe njihovih branitelja. Dragijevića i Jankovića tereti se da su kazneno djelo teškog ubojstva počinili u supočiniteljstvu, piše Nova.rs.

Branitelji okrivljenih su se, neslužbeno se doznaje, u žalbama pozivali na nedostatak materijalnih dokaza. Tijelo djevojčice nije pronađeno, što po njihovoj ocjeni znači da ne postoji potvrda o smrti. Naveli su i da vještačenjem nisu pronađeni DNK tragovi djeteta u službenom automobilu "Vodovoda" kojim su se vozili, kao ni na predmetima koji su oduzeti iz njihovih kuća. Naglasili su i da su okrivljenici povukli ranija priznanja te da nema svjedoka događaja.

Vraćen dio optužnice protiv Dejanovog oca

Istom je odlukom Apelacijski sud ukinuo dio optužnice protiv Dejanovog oca, Radoslava Dragijevića, i vratio ga prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Radoslava se teretilo za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te za pomoć počinitelju nakon izvršenog djela.

Prema optužnici, Dragijević i Janković su 26. ožujka 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom naletjeli na djevojčicu Danku, a zatim su njezino tijelo sakrili te do danas nije pronađeno.

Potvrda optužnice uslijedila je nakon dopune istrage koju je naložio Apelacijski sud u Nišu, a koji je prije toga dvaput vraćao rješenje o potvrđivanju. Drugi put je naloženo da odluku donese novo sudsko vijeće Višeg suda u Negotinu.

Iz Apelacijskog suda u Nišu potvrdili su da je odluka donesena 5. svibnja. "Odbijene su kao neosnovane žalbe branitelja okrivljenika D. D. i S. J. izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Negotinu od 18. ožujka 2026. godine. Uvažavanjem žalbe branitelja okrivljenog R. D., ukinuto je rješenje Višeg suda u Negotinu za taj dio predmeta te se on vraća prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje", priopćeno je iz suda. Predmet je Apelacijskom sudu dostavljen 21. travnja.