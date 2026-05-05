Mučna ispovijed oca osumnjičenog za ubojstvo Danke Ilić: 'Rekao mi je, ubili smo ti sina'

Više od dvije godine prošlo je od nestanka male Danke Ilić (2) u Banjskom polju kraj Bora, a Radoslav Dragijević, optuženi za ubojstvo male Danke, u razgovoru za Nova.rs progovorio je o ubojstvu svog sina, Dalibora Dragijevića, kojeg su policajci nasmrt pretukli tijekom ispitivanja, za što nitko nije odgovarao.

Sudbina male Danke do danas nije u potpunosti razjašnjena. Optužnica je nekoliko puta vraćena na dopunu pa sudski postupak nikako da počne. Dvojica okrivljenih, Srđan Janković i Dejan Dragijević, radnici JKP "Vodovod" iz Bora, nalaze se u pritvoru. Tužitelji ih terete da su na surov način ubili malu Danku, a tijelo najprije bacili na divlji deponij na Starom putu za Bor, zatim premjestili na nepoznatu lokaciju. U tome su im, navode tužitelji, pomogli Dejanov brat Dalibor i otac Radoslav Dragijević.

Nestanak Danke Ilić uzbunio je Srbiju, ali i regiju: prvi put je aktiviran sustav "Pronađi me", a stotine policajaca, vatrogasaca i dobrovoljaca tragalo je za djevojčicom.

Da je beba nestala, kaže Radoslav Dragijević, vidio je na telefonu jer ne gleda televiziju. "Nisam ni znao da će mi to promijeniti život i ostaviti praznu kuću", započeo je svoju ispovijed za medij Radoslav, otac okrivljenog Dejana, ubijenog Dalibora i udovac pokojne Svetlane.

Ljudi su tražili pravdu za Danku, a onda je predsjednik Aleksandar Vučić osobno izvijestio da je djevojčica ubijena.

'Ubili smo ti sina'

Radoslav kaže da je policija nekoliko dana dolazila u njihovu kuću i ispitivala ih. "Dejana su prvog uhitili, zajedno sa tim Srđanom Jankovićem. Odveli su ga sa posla. Dolazili su svaki dan, pretresali kuću, odnosili stvari. Onda su Dalibora prvo sa posla odveli na jedan razgovor, mislim da je to bio četvrti, peti travanj. Prvi put su ga pustili. Onda su ga ponovno uhitili. Tog dana, prije nego što je otišao na posao, posljednji put sam vidio Dalibora. Onda su u policiju odveli i mene i moju ženu Svetlanu. Nju su pustili, a mene su zadržali", rekao je Radoslav Dragijević.

Inspektorima je trebalo priznanje i to brzo. Radoslav kaže da ga nisu tukli, ali su mu prijetili. "Jedan mi je rekao da je bolje da priznam, nego da me vode u podrum. Ja sam star čovjek, bolestan... Jedan udarac bi me mogao ubiti, valjda me zbog toga nisu tukli", ispričao je dodajući da su ga stalno vodili iz Bora u Zaječar i nazad. "Tada mi je, onako u prolazu, jedan od policajaca rekao: 'Ubili smo ti sina'. Nije mi rekao u oči, u ćeliji ili u kombiju, nego u hodniku, da ne mogu ništa pitati ni reći", dodao je.

U tom trenutku, kaže, nije znao na kojeg sina policajac misli, a kasnije je saznao da je to Dalibor. Čuo je da su drugog sina, Dejana - osumnjičenog za ubojstvo Danke - tukli "metalnim šipkama". "Nekoliko puta sam čitao liječnički nalaz sa autopsije, da vidim što su radili mom sinu. Sada više to ne mogu, nemam snage. Prvih godinu dana sam jedva preživio. Ponekad bih uzeo čak i te papire sa autopsije, gdje su opisane ozljede. Sada uzmem, ali ne otvorim fascikl, nego ga vratim neotvorenog, ionako znam što piše", rekao je Radoslav.

Za smrt supruge saznao iz vijesti

Drugog sina, Dejana, video je u pritvoru kada su ih policajci stavili u istu prostoriju. "Bilo mi je neobično što su nas tako stavili, bez nadzora. Kasnije su pitali da li mogu ući, rekao sam im da mogu. Dok smo bili sami, pitao sam Dejana na vlaškom: 'Reci mi, Dejane, da li si ubio bebu?'. Rekao mi je da nije. Tada se pojavio i neki policajac, neki šef i rekao mi: 'Priznaj do 6, da javim predsjedniku'. Odgovorio sam da nemam što priznati", ispričao je Radoslav.

U pritvoru je na televiziji vidio vijest da mu je žena Svetlana umrla. "Tako sam saznao. Nitko od stražara mi nije rekao. Svetlana je bila srčani bolesnik, jadna nije izdržala", rekao je Radoslav koji je kasnije doznao da je supruzi pozlilo, pokušala je doći do susjeda, ali srce ju je izdalo. Uhvatila se za ogradu i pala. Kasnije su je tu i pronašli.

"Kada su me pustili iz pritvora, bila je ponoć, a nikog nisu obavijestili, došao sam u Zlot i zatekao praznu kuću. Žena i jedan sin mrtvi, drugi sin u zatvoru. Nisam imao ključ, nisam mogao ući. Sada uglavnom sjedim u kući, ne idem po susjedstvu. Ne mogu. Ne zato što me ljudi ne žele vidjeti, nego zato što ja ne mogu vidjeti ljude, najteže mi je vidjeti njihove unučiće. Sinovima sam i prije svega ovoga što se dogodilo zamjerao što nemaju djecu, a ja nemam unučiće. Sada ću umrijeti, a unuke nemam, zato sam se i osamio", rekao je Radoslav.

Optužnica za Dankinu smrt

Optužnica je nekoliko puta vraćana na dopunu. Bilo je uspoređeno čak 800 bioloških tragova, ali poklapanja s DNK male Danke nije bilo.

"Ja sam samo jednom u životu bio u Banjskom polju prije nego što se to dogodilo. Onaj deponij, na Starom putu (za Bor) nikada ranije niasm vidio, tek na rekonstrukciji, nikada nisam prošao blizu", rekao je Radoslav Dragijević.

Danka Ilić nestala je 26. ožujka 2024. godine u Banjskom polju u Boru. Opsežna potraga terena je trajala danima. Policija je obavila razgovore sa svjedocima, mještanima, ali ništa nije ukazivalo na to što se djevojčici dogodilo. Zatim se pojavila snimka iz Beča, koja prikazuje dijete slično Danki pa je potraga proširena i na Austriju. Austrijska policija je, međutim, utvrdila da dijete na snimci nije mala Danka, a dan kasnije predsjednik Vučić je izvijestio da je Danka ubijena, da su dvije osobe privedene i da su priznale zločin. Bili su to radnici JKP "Vodovod" iz Bora, Srđan Janković i Dejan Dragijević koji su na dan kada je Danka nestala poslovno bili u Banjskom polju.

Optužnicu za smrt Danke Ilić podiglo je, nakon više dopuna, Više javno tužiteljstvo u Zaječaru. Trenutno je u tijeku njeno preispitivanje pred Žalbenim sudom. Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za kazneno djelo teškog ubojstva u suučešništvu, Radoslav Dragijević optužen je i za kazneno djelo neprijavljivanje kaznenog djela i pomoć počinitelju nakon izvršenja kaznenog djela.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. ožujka 2024. u Banjskom polju kod Bora najprije službenim automobilom udarili dvogodišnju djevojčicu, a zatim da su je stavili u automobil. Jedan od njih ju je usmrtio, tvrdi tužiteljstvo. Kako se sumnja, Dankino tijelo bacili su na deponij, a kasnije su ga premjestili. Radoslav Dragijević osumnjičen je da je pomogao sinu Dejanu premjestiti tijelo djevojčice. Njezino tijelo do danas nije pronađeno.

Ubojstvo u policijskoj postaji

Dalibor Dragijević ubijen je u postaji. Doveden je u policijsku postaju u Boru 6. travnja, a već sutradan je Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo da je preminuo tijekom zadržavanja, navodeći da je bila riječ o prirodnoj smrti. Tada je priopćeno i da su mu policijski službenici pokušali pružiti pomoć, bez uspjeha.

Te su tvrdnje brzo dovedene u pitanje. Portal Radar.rs objavio je da je Dalibor Dragijević preminuo nasilnom smrću, kao i da su na njegovom tijelu uočene brojne ozljede. Navodno je teško pretučen dok se nalazio u policijskoj stanici i da nije bilo dijela njegovog tijela na kojem nije bilo ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO Traje potraga za Dankinim tijelom. Otac osumnjičenog: 'Nisam mogao vjerovati'