Prošle su dvije godine od nestanka Danke (2), tijela još nema: 'Progovorit ću na suđenju'

Prije dvije godine regiju je šokirala vijest o nestanku dvogodišnje Danke Ilić u Srbiji. Svaki dan njezina fotografija bila je po medijima dok su curile sve šokantnije i šokantnije vijesti. Početne sumnje bile su da je oteta, ali je ipak otkriveno da je ubijena. Djevojčica je kobnog 26. ožujka 2024. s majkom Ivanom bila u Banjskom polju kod Bora.

Iako Više javno tužiteljstvo u Zaječaru smatra da je djevojčica ubijena, a da iza zločina stoje Srđan Janković i Dejan Dragijević, radnici JKP "Vodovod", tijelo nikada nije pronađeno, a optužnica protiv njih dvoje više je puta vraćana na dopunu, što produbljuje misterij i ostavlja otvorena pitanja - gdje je Danka i što se s njom dogodilo?

Kobnog dana majka je došla s Dankom i sinom na svoje staro i zapušteno obiteljsko imanje. Danku je nakratko ispustila iz vida kako bi sinu donijela vodu iz automobila. Prema tužiteljstvu, za to vrijeme djevojčica je uspjela izaći na cestu kojom su Janković i Dragijević prolazili u svom službenom automobilu Fiat Panda. Automobilom su udarili u djevojčicu, stavili je u automobil, odvezli na odlagalište otpada i bacili. Budući da tijelo nije pronađeno, tužiteljstvo smatra da je premješteno na nepoznatu lokaciju, te da je u tome sudjelovao i trećeoptuženi, Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića. Misterij pojačava činjenica da su optuženici prvo priznali zločin, a zatim sve porekli.

Selom kruže teorije zavjere

Stanovnici Banjskog polja kažu da selom kruže teorije zavjere, te da misle da "tamo nema čistog posla", piše Kurir. U dvorištu oronule kuće u Banjskom polju, vrijeme kao da je stalo, a na mjestu gdje je djevojčica, prema rekonstrukciji događaja, izašla na cestu, postavljena je klupa. Mještani kažu da ih ni danas nije briga, postoje razne teorije o tome što se dogodilo.

"Vjerujem da nije mrtva, već da je odvedena negdje daleko, ali i da je netko iz njezine okoline odgovoran", kaže jedna stanovnica Banjskog polja i ističe da se ovo naselje nekada smatralo najsigurnijim dijelom Bora. Ima i onih koji misle da je u nestanak djeteta bila umiješana "neka viša sila".

"Vjerujem da je to vlaška magija. Mislim da nema čistih poslova, ima nelogičnosti koje na to upućuju", kaže drugi građanin. Javnost je podijeljena i oko pitanja krivnje osumnjičenika, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su uhićeni deset dana nakon nestanka Danke Ilić i još uvijek su u pritvoru.

Roditelji se ne oglašavaju

"Vidjet ćemo što će reći sud. Predmet je iz Zaječara premješten na Viši sud u Negotinu, koji bi ovih dana trebao donijeti odluku o trećoj optužnici podignutoj protiv Jankovića i Dragijevića", kaže sugovornik Kurira. Roditelji Danke Ilić rijetko govore za medije, samo ponekad kratko komentiraju slučaj, a u protekle dvije godine nekoliko su puta odgovarali na pitanja građana na TikToku. Miloš Ilić, Dankin otac, sada je za Kurir kratko rekao "da će govoriti samo na suđenju", koje zasad nije ni na vidiku.

"Ne želim pričati o slučaju dok ne bude suđenja. Možete li zamisliti kako je nama roditeljima?! Tek kad počne suđenje izaći ću u javnost, a prije toga ne želim da se moje riječi koriste na ovaj ili onaj način", objasnio je Miloš. Radoslav Dragijević, koji se tereti za kazneno djelo pomaganja počinitelju nakon počinjenog kaznenog djela, brani se sa slobode, a za Kurir je rekao da je "prve godine cijele ove situacije mislio da neće preživjeti".

"Izgubio sam sina Dalibora koji je uhićen, a i supruga mi je umrla tijekom boravka u pritvoru. Obitelj mi je uništena. Vjerujem da moj sin nije kriv i da će istina prije ili kasnije izaći na vidjelo", tvrdi stariji Dragijević.

