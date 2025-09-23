Stigli rezultati rekonstrukcije ubojstva malene Danke: 'Sve se poklapa'

U Više javno tužiteljstvo stigao je izvještaj beogradskih sudskih vještaka koji su analizirali rekonstrukciju nestanka i ubojstva djevojčice Danke Ilić (2), objavio je Kurir.rs u utorak.

Analiza je potvrdila sumnje istražitelja o vremenu, mjestu i načinu na koji je djevojčica nestala ispred dvorišta obiteljskog imanja u Banjskom polju u ožujku prošle godine.

Podsjetimo, rekonstrukcija tragičnog događaja napravljena je u lipnju ove godine. Tada je preslikan dan nestanka, a na lice mjesta iz pritvora su dovedena i dvojica osumnjičenika - Dejan Dragijević i Srđan Janković.

'Sve se poklapa'

"Upravo smo dobili rezultate analize rekonstrukcije koju je radio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku Beograd. U njihovoj analizi sve sve poklapa - vrijeme, izjave svjedoka, tragovi. Sada čekamo da nam stignu rezultati analize rekonstrukcija Fakulteta tehnički znanosti - odjel za nesreće iz Novog Sada. Oni uspoređuju činjenice s terena, izjave svjedoka, pregledavaju nadzorne kamere", istaknuli su iz tužiteljstva za Kurir.

Stručnjaci iz Novog Sada trebali bi se izjasniti i na pitanje je li vozilo osumnjičenih udarilo djevojčicu te analizirati kretanje vozila tog dana, i to u svakoj sekundi.

Nakon što stignu nalazi i mišljenja stručnjaka iz Novog Sada, sve će biti dostavljeno odvjetnicima dvojice osumnjičenih kako bi se mogli očitovati o njima. "Ako ne podnesu prigovor ili žalbu, a sve se bude slagalo s dokazima prikupljenim do sada, optužnica se neće mijenjati, već će se samo dopuniti i poslati Višem javnom tužiteljstvu u Negotinu. Međutim, u slučaju da stručnjaci daju nalaze suprotne dokazima, istraga će doslovno biti na samom početku", dodaje izvor.

Podsjetimo, Danka je nestala 26. ožujka prošle godine. Za dvogodišnjakinjom se tragalo punih 10 dana, nakon kojih je stigla tužna vijest da je ubijena. Tijelo djevojčice nikad nije pronađeno, a osumnjičenici za ubojstvo, koji su isprva priznali stravičan zločin, više puta su mijenjali iskaze i poricali krivnju.

