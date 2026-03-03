Sve maske su pale: Maja optužila Anđelu za prljavu igru

Tijekom večernjeg okupljanja djevojaka showa 'Gospodin Savršeni', rasprava je dosegla vrhunac. Anđela se pokušala obraniti, tvrdeći kako nije imala namjeru nikoga uvrijediti svojim ponašanjem. Međutim, Maja nije prihvatila njezino objašnjenje, odlučno uzvrativši udarac.

„Mene ne može ništa povrijediti“, započela je Maja, dajući do znanja da njezina reakcija nije posljedica osobne uvrede, već principa. „Ali jednostavno, kada pokušavaš poniziti nekoga više puta od početka, ne samo mene nego i dosta djevojaka ovdje, smatram da je tvoja igra provaljena s moje strane.“

Foto: voyo

Ovim je riječima jasno optužila Anđelu za smišljenu strategiju omalovažavanja drugih natjecateljica. Svoj je stav zaključila rečenicom koja je odjeknula vilom: „Ako ti ne znaš što si rekla, ne moraš mi se niti ispričavati.“

Ovaj sukob nije samo produbio jaz između dviju skupina, već je i pokazao da su djevojke spremne na sve kako bi zaštitile svoje pozicije. Hoće li „provaljena igra“ promijeniti Anđelin pristup ili će tenzije nastaviti rasti, pokazat će dani koji slijede, no jedno je sigurno: put do srca Gospodina Savršenog postao je znatno turbulentniji.

Foto: voyo

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.