Silovatelj osumnjičen za nestanak Maddie snimljen u noćnom izlasku. 'Žene su vrištale'
Foto: Profimedia

Brueckner je prošloga tjedna izašao iz zatvora gdje je služio kaznu za silovanje 72-godišnjakinje u gradu gdje je 2007. nestala britanska djevojčica Madeleine McCann

22.9.2025.
10:45
Dunja Stanković
Profimedia
Glavni osumnjičeni za nestanak Madeleine MaCann viđen je u izlasku u noćnom klubu svega 48 sati nakon što je pušten iz zatvora gdje je izdržavao sedmogodišnju kaznu za silovanje starice u nepovezanom slučaju. 

Christian Brueckner (49) viđen je kako pije u bučnoj diskoteci, potvrdili su izvori za Mirror, ne navodeći u kojem gradu se to dogodilo. 

Budući da njegovo ime godinama puni stupce crne kronike, te zahvaljujući povezanosti sa slučajem nestanka britanske djevojčice na odmoru u Portugalu 2007, ljudi su ga odmah prepoznali kada je ušao u trgovinu na glavnom željezničkom kolodvoru. Prema izjavama svjedoka, žene u unutra počele vrištati kada su ga ugledale. 

"Poznat je u Njemačkoj pa su gao odmah prepoznale i vrisnule. Podigao je hlače kako bi pokazao nanogicu i poručio: 'Nevin sam'. Nitko ga u ovom gradu ne želi, to samo stvara probleme", navodi izvor. 

Ponovno na slobodi

Brueckner je prošloga tjedna izašao iz zatvora Sehnde blizu Hanovera. Premješten je u hitni smještaj u gradu blizu Hamburga nakon što se formalno proglasio beskućnikom. 

Vjeruje se da je prvotno bio smješten u hostel za beskućnike, otkud je premješten zbog straha za njegovu sigurnost. 

Uvjet za njegovo puštanje na slobodu je nanogica na gležnju koju mora nositi pet godina. U slučaju da prekrši bilo koju odredbu uvjetne slobode, vlasti će ga vratiti iza rešetaka. 

Osuđeni seksualni prijestupnik Brueckner negira bilo kakvu umiješanost s nestankom malene Maddie, iako njemački tužitelji sumnjaju da je ubio tada trogodišnju djevojčicu koja je nestala u Portugalu dok je bila na odmoru s obitelji u gradu Praia da Luz u Algarveu. 

Brueckner je živio u Algarveu u vrijeme kada je McCann nestala. Britanska i njemačka policija prvi put su ga označile kao osumnjičenika u tom slučaju 2020. godine. 

Silovatelj osumnjičen za nestanak Maddie snimljen u noćnom izlasku. 'Žene su vrištale'