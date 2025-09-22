Glavni osumnjičeni za nestanak Madeleine MaCann viđen je u izlasku u noćnom klubu svega 48 sati nakon što je pušten iz zatvora gdje je izdržavao sedmogodišnju kaznu za silovanje starice u nepovezanom slučaju.

Christian Brueckner (49) viđen je kako pije u bučnoj diskoteci, potvrdili su izvori za Mirror, ne navodeći u kojem gradu se to dogodilo.

Budući da njegovo ime godinama puni stupce crne kronike, te zahvaljujući povezanosti sa slučajem nestanka britanske djevojčice na odmoru u Portugalu 2007, ljudi su ga odmah prepoznali kada je ušao u trgovinu na glavnom željezničkom kolodvoru. Prema izjavama svjedoka, žene u unutra počele vrištati kada su ga ugledale.

"Poznat je u Njemačkoj pa su gao odmah prepoznale i vrisnule. Podigao je hlače kako bi pokazao nanogicu i poručio: 'Nevin sam'. Nitko ga u ovom gradu ne želi, to samo stvara probleme", navodi izvor.

Ponovno na slobodi

Brueckner je prošloga tjedna izašao iz zatvora Sehnde blizu Hanovera. Premješten je u hitni smještaj u gradu blizu Hamburga nakon što se formalno proglasio beskućnikom.

Vjeruje se da je prvotno bio smješten u hostel za beskućnike, otkud je premješten zbog straha za njegovu sigurnost.

Uvjet za njegovo puštanje na slobodu je nanogica na gležnju koju mora nositi pet godina. U slučaju da prekrši bilo koju odredbu uvjetne slobode, vlasti će ga vratiti iza rešetaka.

Osuđeni seksualni prijestupnik Brueckner negira bilo kakvu umiješanost s nestankom malene Maddie, iako njemački tužitelji sumnjaju da je ubio tada trogodišnju djevojčicu koja je nestala u Portugalu dok je bila na odmoru s obitelji u gradu Praia da Luz u Algarveu.

Brueckner je živio u Algarveu u vrijeme kada je McCann nestala. Britanska i njemačka policija prvi put su ga označile kao osumnjičenika u tom slučaju 2020. godine.

