Brutalan napad na željezničkom kolodvoru: Žena nožem više puta ubola drugu

Na glavnom željezničkom kolodvoru u njemačkom gradu Essen, u nedjelju, 21. rujna, došlo je do sukoba između dviju žena koji je eskalirao u brutalan napad nožem.

Sukob je započeo verbalno, ali je ubrzo prerastao u fizički obračun, tijekom kojeg je jedna žena izvukla nož i više puta ubola drugu, piše fenix magazin. Prema navodima policije, napadnuta žena se nalazi u životnoj opasnosti i podvrgnuta je hitnoj operaciji u bolnici.

Napadačica je lakše ozlijeđena i također je hospitalizirana. Policija zasad ne raspolaže informacijama o mogućim dodatnim sudionicima te ističe kako je istraga o okolnostima i pozadini incidenta u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Panika kod Tel Aviva: Autom se zabio u ljude, 18 ozlijeđenih. Prije toga izbo više njih? 'Čuli smo vrištanje'