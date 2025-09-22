BORI SE ZA ŽIVOT /

Brutalan napad na željezničkom kolodvoru: Žena nožem više puta ubola drugu

Brutalan napad na željezničkom kolodvoru: Žena nožem više puta ubola drugu
Foto: Shutterstock

Napadnuta žena nalazi se u životnoj opasnosti i podvrgnuta je hitnoj operaciji

22.9.2025.
9:45
danas.hr
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na glavnom željezničkom kolodvoru u njemačkom gradu Essen, u nedjelju, 21. rujna, došlo je do sukoba između dviju žena koji je eskalirao u brutalan napad nožem.

Sukob je započeo verbalno, ali je ubrzo prerastao u fizički obračun, tijekom kojeg je jedna žena izvukla nož i više puta ubola drugu, piše fenix magazin. Prema navodima policije, napadnuta žena se nalazi u životnoj opasnosti i podvrgnuta je hitnoj operaciji u bolnici.

Napadačica je lakše ozlijeđena i također je hospitalizirana. Policija zasad ne raspolaže informacijama o mogućim dodatnim sudionicima te ističe kako je istraga o okolnostima i pozadini incidenta u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Panika kod Tel Aviva: Autom se zabio u ljude, 18 ozlijeđenih. Prije toga izbo više njih? 'Čuli smo vrištanje'

NjemačkaPolicijaželjeznički KolodvorNapad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BORI SE ZA ŽIVOT /
Brutalan napad na željezničkom kolodvoru: Žena nožem više puta ubola drugu