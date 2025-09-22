Ovo se neće svidjeti Putinu: Trump otkrio što će napraviti ako Rusi nastave upadati u članice NATO-a

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će priskočiti u pomoć Poljskoj i baltičkim zemljama, ako Rusija nastavi eskalirati svoje vojne akcije u regiji.

Njegovo obećanje stiže nakon što je Rusija u manje od dva tjedna narušila zračni prostor triju članica NATO-a na istočnom krilu saveza, Poljske, Rumunjske i Estonije.

Uoči komemoracije za ubijenog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, dopisnik talijanske novinske agencije ANSA pitao je Trumpa hoće li pomoći u obrani Poljske i baltičkih zemalja, ako Rusija nastavi s provokacijama, na što je američki čelnik kratko rekao: "Da, (pomogao, op.a.) bih".

Nekoliko zemalja, uključujući Litvu, Estoniju i Češku pozvalo je NATO da provede snažniji odgovor na ruske provokacije, predlažući obaranje ruskih zrakoplova koji krše granice saveza.

'Moramo reagirati'

Rusija je u petak na 12 minuta ušla u zračni prostor Estonije, zbog čega se ova baltička zemlja pozvala na Članak 4 NATO-a i sazvala hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Dva njemačka Eurofightera u nedjelju su uzletjela kako bi presrela ruski vojni zrakoplov iznad Baltičkog mora, nakon što je ruski izviđački zrakoplov Il-20M ignorirao zahtjeve za uspostavljanjem kontakta, što je najnovija u nizu provokacija iz Kremlja.

Ranije u rujnu, čak 19 dronova je, prema tvrdnjama lokalnih vlasti, ušlo u Poljsku što je potaknulo odgovor Varšave.

"Moramo reagirati na odgovarajući način, što uključuje i moguće obaranje ruskih zrakoplova“, rekao je, dodajući: "ono što se dogodilo posljednjih dana u Poljskoj i Estoniji, a što se događa u Ukrajini već četiri godine, tiče se svih nas. Ako se ne držimo zajedno, prije ili kasnije će se to dogoditi i nama“, rekao je češki predsjednik Petr Pavel, kojeg citira Euronews.

Litvanski ministar obrane Dovile Šakaliene također je u objavi na X predložio obaranje ruskih dronova.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski također je u nedjelju pozvao na hitnije reakcije NATO-a, reagirajući na najnovije kršenje estonskog zračnog prostora.

"NATO bi trebao vrlo čvrsto i nedvosmisleno reagirati na ruske provokacije“, rekao je Sikorski u nedjelju u Boguchwałi u Podkarpatskoj regiji.

