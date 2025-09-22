Ruski vojni izvor: Putin sprema napad na europsku državu prije Božića

Moskva planira napad na Poljsku u “sivoj zoni” prije Božića, tvrdi visokorangirani ruski vojni izvor. Upozorenje, koje je prošlog tjedna tijekom londonskog sajma naoružanja DSEI proslijedio istočnoeuropski partner, izazvalo je žurne razgovore između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država zbog straha od tajne operacije osmišljene kako bi podijelila NATO, piše Daily Star.

Ova dojava dolazi u trenutku kada Rusija uporno primjenjuje nove taktike pritiska na NATO, nastojeći procijeniti odlučnost Saveza. Nedavno su tri borbena zrakoplova MiG-31, opremljena hipersoničnim raketama, povrijedila estonski zračni prostor. Presretnuti su nakon što su 12 minuta kružili iznad Finskog zaljeva.

Estonski premijer Kristen Michal taj je upad nazvao "neviđeno drskim", dok je Donald Trump upozorio da bi mogao izazvati "velike nevolje".

“Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz naše estonske saveznike, nakon još jednog bezobzirnog ruskog upada u NATO-ov zračni prostor. Moramo nastaviti pojačavati pritisak na Vladimira Putina, uključujući provedbu novih sankcija koje su najavili UK i EU”, poručila je britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper.

Kremlj planira udar na Poljsku

Iako se NATO-ove sjeverne granice suočavaju s ponovljenim izazovima, prebjegli ruski general upozorava da bi Poljska mogla biti meta znatno agresivnijeg napada. Tvrdi da Kremlj planira nenuklearni udar na poljski teritorij – promišljen, ali ograničen potez čija je svrha testirati reakciju NATO-a i izazvati politički kaos diljem Europe.

Prema procjeni izvora iz britanske vlade, odgovor NATO-a vjerojatno bi ostao u okvirima konvencionalnog sukoba, slijedeći obrasce odvraćanja iz doba Hladnog rata, poput vježbi Wintex britanskog Ministarstva obrane.

Prošli tjedan Rusija je poslala 19 dronova u poljski zračni prostor, što su britanski dužnosnici ocijenili najtežim kršenjem teritorija NATO-a do sada. Jedan je dron ušao čak 10 kilometara unutar rumunjskog teritorija i ondje se zadržao gotovo 50 minuta.

Dojava ubrzala NATO-ove pripreme

Kao odgovor, Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da će lovci RAF Typhoon započeti s operacijama protuzračne obrane iznad Poljske u sklopu NATO-ove misije Eastern Sentry (Istočni stražar). Avioni će polijetati iz RAF-ove baze Coningsby, uz potporu tankera Voyager iz Brize Nortona, a pridružit će im se i francuske, njemačke, danske i švedske snage koje nadziru istočnu granicu.

Vladini izvori navode da je upozorenje prebjeglog generala dodatno ubrzalo NATO-ove pripreme, osobito uoči zime i u trenutku kada europsko političko jedinstvo pokazuje znakove slabosti.

