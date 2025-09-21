Uzbuna na Baltiku: NATO zbog ruskog aviona podigao Eurofightere

NATO je u nedjelju podigao dva Eurofightera iznad Baltičkog mora nakon što je otkriven ruski izviđački zrakoplov koji je letio bez podnesenog plana leta, izvijestila je Njemačka delegacija pri NATO-u, prenosi Kyiv Independent.

Zrakoplov, Il-20M, poletio je iz Rusije i ušao u međunarodni zračni prostor bez uspostave komunikacije, zbog čega je vizualna identifikacija bila jedini način potvrde njegova prisustva. Il-20M je opremljen radarom, sustavima za elektroničko ratovanje i prikupljanje obavještajnih podataka, te je dizajniran za praćenje komunikacija i protuzračnih obrana, pružajući obavještajne podatke za ruske operacije.

Nakon vizualne identifikacije zrakoplova, Bundeswehr je njegovo praćenje predao švedskim NATO partnerima, tvrdi njemačko ratno zrakoplovstvo. Njegovo presretanje predstavlja najnoviji primjer ruskog testiranja istočnih obrambenih kapaciteta NATO-a.

Nedavni ruski upadi

U petak su tri ruska lovca MiG-31 ušla su u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva, zadržali su se 12 minuta prije nego što su ga napustili. Kasnije istog dana, Poljska je izvijestila da su dva ruska zrakoplova letjela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru, kršeći sigurnosnu zonu iznad objekta.

Poljska je samo nekoliko dana ranije, 10. rujna, oborila ruske dronove koji su ušli na njezin teritorij tijekom napada na Ukrajinu. To je bio prvi put da je članica NATO-a izravno djelovala protiv ruskih vojnih sredstava nad vlastitim zračnim prostorom tijekom rata.

Rumunjska je 13. rujna podigla dva F-16 nakon što je otkrila ruski dron koji je ušao u njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu.

Kao odgovor na rastuće prijetnje, NATO je pokrenuo misiju Eastern Sentry kako bi ojačao svoje istočno krilo.

