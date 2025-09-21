Velika Britanija i još dvije države priznale su Palestinu: Žestoka reakcija Netanyahua

Velika Britanija i službeno je priznala palestinsku državu, potvrdio je premijer Keir Starmer uoči sutrašnjeg samita Ujedinjenih Naroda (UN) gdje će, vjeruje se, više zemalja slijediti taj primjer.

Starmer je u nedjelju izjavio da će ovo priznanje pokazati narodu Izraela i Palestine da postoji "bolja budućnost", prenosi Sky news.

"Ovo nije nagrada Hamasu jer on ne može imati budućnost, ulogu u vladi i sigurnosti", naglasio je Starmer i pozvao izraelsku vladu da zaustavi "okrutne taktike" kojima se služi u Gazi i omogući nesmetani dolazak humanitarne pomoći na ratom zahvaćena područja.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer je još u srpnju najavio ovaj potez ako se situacija u Gazi ne poboljša. Britanski premijer i ministri njegove vlade zaključili su da se situacija na terenu zadnjih tjedana pogoršala.

Uz nastavak vojne ofenzive i humanitarne krize u Gazi, gdje vladaju očaj i glad, britanska vlada uznemirena je planovima o ubrzanju gradnje izraelskih naselja na Zapadnoj obali, što se moglo uništiti svaku nadu u rješenje o dvjema državama.

Isto učinile Kanada i Australija

Priznanje Palestine velika je promjena u britanskoj vanjskoj politici nakon što je nekoliko prijašnjih vlada bilo stava da bi priznanje trebalo doći u sklopu cjelovitog mirovnog sporazuma.

Dugogodišnje težnje Palestinskog naroda za vlastitom državom uvažile su Australija i Kanada koje su također u nedjelju priznale Palestinu kao suverenu i neovisnu državu.

Ovakva odluka izazvala je žestoke kritike izraelske vlade, obitelji talaca zatočenih u Gazi i dijela konzervativaca. Priznanje Palestine "ugrožava naš opstanak i poslužilo bi kao apsurdna nagrada za terorizam", upozorio je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

I izraelska i američka vlada tvrde da je priznanje diplomatski dar za Hamas nakon napada na jugu Izraela 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoce.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pozvao je krajem kolovoza Vladu da pokrene postupak za priznavanje Palestine, što je, smatra korak prema zaustavljanju rata i humanitarne katastrofe u Gazi. "Priznavanje prava palestinskom narodu na vlastitu državu jedini je način za uspostavu trajnog mira na Bliskom istoku“, smatra Milanović.

Hrvatska Vlada, s druge strane, nije navela hoće li to učiniti Hrvatska, istaknuvši da je jedino održivo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba uspostava dviju država.

