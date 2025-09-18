Procurio plan za Gazu? Ovo je strašno: 'Ne šalim se, to se isplati. Fazu rušenja smo završili...'

Izraelski ministar Bezalel Smotrich rekao je kako bi Gaza mogla postati "nekretninski bonanza", te da je poslovni plan za njezinu obnovu poslan predsjedniku SAD-a. piše Sky News.

Smotrich, kontroverzni ministar financija krajnje desnice, izjavio je na konferenciji u Tel Avivu kako je "započeo pregovore" s Amerikom o podjeli profita od budućih ulaganja u Gazu.

"Izrael je puno platio za ovaj rat, pa moramo podijeliti kako ćemo kasnije ostvariti postotak od marketinga zemljišta u Gazi", izjavio je Smotrich.

Foto: Profimedia

'Poslovni plan su napravili vrhunski stručnjaci'

Njegove izjave podsjećaju na kontroverzne komentare bivšeg predsjednika Donalda Trumpa iz veljače, kada je rekao da bi Amerika mogla preuzeti Gazu i pretvoriti je u 'rivijeru Bliskog istoka', a stanovništvo bi bilo premješteno u "različite domene".

Trump je kasnije podijelio AI-generirani video koji prikazuje Gazu kao futuristički grad u stilu Dubaija, s egzotičnim plažama, neboderima, luksuznim jahtama i zabavama.

Na događaju posvećenom urbanom razvoju Smotrich je rekao: "Poslovni plan koji su napravili vrhunski stručnjaci nalazi se na stolu predsjednika Trumpa. Ovo se zaista može pretvoriti u nekretninski Eldorado. Ne šalim se; to se isplati."

Ministar, koji je pod sankcijama u više zemalja uključujući Veliku Britaniju, Kanadu i Australiju, tvrdi da su već započeli razgovori o tome kako će se dijeliti novac od obnove razorene Gaze.

"Završili smo fazu rušenja, što je uvijek prva faza urbane obnove. Sad treba graditi – a to je puno jeftinije", dodao je Smotrich.

Moguće kršenje međunarodnog prava

Svaki pokušaj prisilnog raseljavanja stanovništva Gaze radi građevinskih projekata gotovo sigurno bi kršio Ženevsku konvenciju i izazvao bijes međunarodne zajednice – što se već dogodilo nakon Trumpovih izjava ranije ove godine.

Izrael je ovog tjedna pojačao ofenzivu u Gazi, pokrenuvši veliku kopnenu operaciju s ciljem preuzimanja kontrole nad cijelim gradom Gazom i uništenja Hamasa. Tisuće ljudi bježe na jug noseći ono malo što imaju, u pokušaju da izbjegnu smrt u sukobima.

Operacija je izazvala žestoke kritike. Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper nazvala ju je "potpuno neodgovornom i užasavajućom" te rekla da će "dovesti samo do više krvoprolića, ubiti više nevinih civila i ugroziti preostale taoce".

Cooper, koja je u utorak dočekala predsjednika Trumpa u Britaniji, upozorila je da bi napadi mogli dodatno destabilizirati regiju.

Foto: Profimedia

Tko bi sve mogao priznati palestinsku državu?

Britanski premijer Sir Keir Starmer navodno uskoro planira objaviti priznanje palestinske države, vjerojatno tijekom vikenda, kako bi izbjegao unutarnje podjele dok je Trump u posjeti Velikoj Britaniji. Starmer je već ranije izjavio da će priznanje doći ako Izrael ne ispuni određene uvjete, uključujući konkretne korake ka okončanju rata i postizanju dugoročnog mira.

Očekuje se da će i Francuska, Kanada i Australija priznati palestinsku državu na Općoj skupštini UN-a sljedećeg mjeseca, dok su to prošle godine već učinile Irska, Španjolska i Norveška.

Izrael takve poteze smatra neprihvatljivima, tvrdeći da nagrađuju Hamas i otežavaju postizanje uvjeta za oslobađanje talaca.

Foto: Profimedia

Incident na granici s Jordanom

U međuvremenu, izraelska vojska je savjetovala vladi da zaustavi humanitarnu pomoć iz Jordana nakon smrtonosnog incidenta na graničnom prijelazu Allenby. Vozač koji je prevozio pomoć za Gazu iz Jordana otvorio je, naime, vatru i ubio dvojicu izraelskih vojnika prije nego što su ga sigurnosne snage ubile. Incident je okarakteriziran kao teroristički napad, iako nijedna skupina nije preuzela odgovornost.

Jordan je identificirao napadača kao Abdula Mutaliba al-Qaisija, rođenog 1968., civila koji je posljednja tri mjeseca radio kao vozač pomoći za Gazu. Ministarstvo vanjskih poslova Jordana upozorilo je da incident ugrožava njegovu humanitarnu ulogu. Izraelska vojska traži nove sigurnosne procedure za jordanske vozače.

Stanje na terenu

Prema podacima ministarstva zdravstva pod Hamasovom kontrolom, u ratu je dosad poginulo više od 65.000 ljudi u Gazi. Broj ne razlikuje civile od pripadnika Hamasa. U srijedu je poginulo najmanje 63 osobe, većina u gradu Gaza, navode lokalni izvori.

Podsjetimo, Hamasov teroristički napad na Izrael u listopadu 2023. rezultirao je smrću oko 1.200 ljudi i otmicom 251 osobe. Još uvijek se 48 talaca nalazi u Gazi, iako se vjeruje da je manje od polovice još živo.

UN-ovo izvješće ovaj tjedan optužilo je Izrael za počinjene zločine genocida u Gazi – optužbu koju Izrael oštro odbacuje kao "iskrivljenu i lažnu". Prema analizi Sky Newsa, tisuće obitelji i dalje živi u prenapučenim šatorskim kampovima u Gazi, dok UN procjenjuje da je oko milijun ljudi još uvijek ondje.

Izrael, međutim, vjeruje da je 40 posto stanovništva već pobjeglo na jug, te je u srijedu otvorio novu evakuacijsku rutu koja će biti dostupna 48 sati.

