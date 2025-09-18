Trump otkrio što misli o Putinu: 'Iznevjerio me. Stvarno me iznevjerio'

Donald Trump održao je u četvrtak konferenciju za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom tijekom posjeta Londonu. Starmer je rekao da su razgovarali dodatnoj podršci Ukrajini i o "povećanju pritiska na Putina kako bi pristao na mirovni sporazum".

Trump je rekao da je cilj zaustaviti rusku invaziju na Ukrajinu i očekivao da će to biti "najlakše" zahvaljujući njegovu odnosu s Vladimirom Putinom. "Ali on me je iznevjerio. Stvarno me iznevjerio", rekao je Trump.

Dodao je da vjeruje da će dogovor između Rusije i Ukrajine biti postignut, iako "u ratu nikad se ne zna". "Dogode se stvari koje su potpuno suprotne od onoga što misliš, mislio si da će biti lako ili teško, a ispadne obratno", rekao je Trump.

[Q]: You say Putin has let you down. Was it a mistake to invite him to Alaska? Do you regret it?



President Trump: No.



[Q]: And is it time to squeeze him, sir, and scare him, and impose sanctions?



Trump: Yeah [nods]. pic.twitter.com/YMJ7h1NdNY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 18, 2025

'Osjećam obvezu da to riješim'

Na pitanje je li vrijeme da se Putina pritisne i uvedu sankcije, Trump odlučno odgovara da je. Također, Trump je rekao da ne žali i da nije pogriješio što je pozvao Putina na Aljasku.

Trump je ponovio da ga je iznevjerio. "Iskreno, ruski vojnici ginu bržim tempom nego ukrajinski. Milijuni ljudi su poginuli u tom ratu, milijuni duša, i to nisu Amerikanci. To su uglavnom vojnici, ubijaju se u razmjerima kakvi nisu viđeni još od Drugog svjetskog rata. Osjećam obvezu da to riješim zbog toga", rekao je Trump.

Više puta je ponovio da je ruska invazija Ukrajine mogla "dovesti do Trećeg svjetskog rata", ali vjeruje da se to neće dogoditi.

❗️Donald Trump: The situation with Russia... I hope we are going to have some good news for you coming up." pic.twitter.com/CL7LnvT57v — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 18, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: London na nogama zbog Trumpa: 'On je najopasniji čovjek na svijetu'