Rusija je predala Ukrajini posmrtne ostatke tisuću vojnika, izjavili su dužnosnici u četvrtak.

Vlasti u Kijevu primile su tijela 1000 poginulih vojnika u ratu protiv Rusije, prema dužnosnicima za pitanja ratnih zarobljenika. U primopredaji je posredovao Međunarodni Crveni križ.

Ruski vojni blogeri pišu su da je Moskva zauzvrat primila posmrtne ostatke 24 vojnika, ali taj broj nije službeno potvrđen.

Ukrajina se brani od ruske invazije već više od tri i pol godine.

Od početka ove godine Ukrajina je od Rusije primila preko 13.000 posmrtnih ostataka vojnika.

U suprotnom smjeru broj predanih poginulih vojnika znatno je manji. Zbog sporog, ali stalnog napredovanja trupa kojima upravlja Kremlj, na ukrajinskoj strani linije bojišnice vrlo je malen broj ruskih žrtava.

