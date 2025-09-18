Zona smrti oko ključnog ukrajinskog grada: Stručnjakinja upozorila na novu taktiku Rusa

Obrana ključnog ukrajinskog grada Pokrovska, koji se više od godinu dana odupire ruskim napadima, mogla bi popustiti, javlja Sky News u četvrtak.

Dr. Marina Miron, stručnjakinja s Odjela za obrambene studije na londonskom King's Collegeu upozorila je da se situacija pogoršava.

Istaknula je da Rusi kontroliraju sve opskrbne rute te da su upotrebom dronova stvorili "zonu smrti" što Ukrajini znatno otežava opskrbu trupa.

Promjena pristupa

Rusi Pokrovsk smatraju "vratima Donjecka", a potencijalno zauzimanje ugrozilo bi ukrajinske opskrbne linije i u opasnost dovelo ključne gradove poput Kramatorska i Slovjanska. "To će potrajati, jer Rusi zapravo pokušavaju istisnuti Ukrajince. Ne žele jurišati na grad jer je to preteško i zahtijeva puno ljudstva, uz pretpostavku velikih gubitaka. Umjesto toga, pokušavaju ga potpuno okružiti", rekla je Miron.

Dodaje da je ruska vojska promijenila pristup te da se čini kako preferiraju sporije operacije opkoljavanja umjesto napada u valovima s velikim žrtvama kojima je na primjer osvojen Bahmut.

Podsjetimo, Institut za proučavanje rata (ISW) u ponedjeljak je izvijestio da ruske trupe napreduju i u blizini Kupjanska na sjeveroistoku Ukrajine. Riječ je o ključnom prometnom i logističkom čvorištu te mjestu na kojem se spaja nekoliko glavnih željezničkih pruga. "Čini se da su poprilično blizu", kazala je Miron o položaju ruskih snaga oko tog grada.

