Prevaranti ga namamili u 'klaonicu svinja' i brutalno pokrali: Izgubio je 1,3 milijuna eura

Konzultant (56) iz njemačkog Münchena postao je žrtva brutalne prevare u kojoj je izgubio 1,3 milijuna eura, piše Fenix u srijedu.

Njegove muke počele su još u ožujku ove godine, nakon što je na aplikaciji za upoznavanje Tinder upoznao prevarante koji su se lažno predstavili kao žena iz Mjanmara. Iako se nikad nisu sreli uživo, dugo su komunicirali na engleskom jeziku, a jedna od tema koje su se dotaknuli bila je i tržište kriptovaluta.

'Klaonica svinja'

Prevaranti su 56-godišnjaka uspjeli nagovoriti da otvori račun u kripto mjenjačnici i krene ulagati novac. Nije ni slutio da je riječ o zloglasnoj metodi poznatoj pod nazivom klaonica svinja (pig butchering). Funkcionira tako da prevaranti prvo žrtvu "hrane" lažnim dobicima, a onda ih "zakolju", odnosno uzmu im sav novac.

U jednom trenutku konzultant je pomislio da ostvaruje brzu zaradu i pokušao je povući novac, koji nikako nije stizao na njegov račun. Tada je odlučio obavijestiti policiju, ali bilo je prekasno.

Najpodliji detalj

Glavni kriminalistički inspektor iz Odjela za gospodarski kriminal münchenske policije Joachim Jäntsch istaknuo je da ovo nije nova prevara te da prevaranti žrtve postupno navode da ulažu sve jače iznose i lažno im obećavaju brzu zaradu. "Te stranice izgledaju uvjerljivo, s prikazima kretanja cijena, ali sve to kontroliraju prevaranti", upozorio je inspektor.

Najpodlije u svemu je to što prevaranti podatke žrtava prodaju drugim kriminalnim skupinama koje nekoliko mjeseci nakon stupe u kontakt s prevarenim ljudima. Jave im se i tvrde da su pronašli njihov novac pa ih pokušaju navesti da plate kako bi ga vratili. "Nažalost, i na to su ljudi već nasjeli", rekao je Jäntsch

"Ciljaju visokoobrazovane i uspješne ljude", dodao je Jäntsch i kazao da su tijekom kriminalističkog istraživanja pratili IP adrese i počinitelje locirali u Mjanmaru.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu