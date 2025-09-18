Odmotava se klupko zločina u Velikom Polju kod Obrenovca u Srbiji, gdje je Srđan P. (37) početkom tjedna ubio Igora J. (45), a prije toga pretukao njegovog oca i zapalio mu kuću. Mještani sela koje danima bruji o zločinu otkrivaju nove detalje o počinitelju koji je, po svemu sudeći, "tukao sve redom" i vršio torturu nad svojom djevojkom, s kojom se sukobio i na dan jezivog zločina.

Rođak Srđanove djevojke ispričao je da je trpjela sve i svašta godinama. Iz Švicarske je zbog njega došla u Srbiju, a on joj je, navodno, uzeo dokumente i zabranio da se vrati. "Praktički ju je zarobio. Prošle godine ju je odveo u Crnu Goru i tamo je izbo nožem. Ona je zbog prijetnji morala lagati da se sama ozlijedila", posvjedočio je rođak Srđanove partnerice za Kurir.

Navodno je prijetio i ocu svoje djevojke prije svega mjesec dana. "Tražio je da mu da novce od prodanog imanja. Otac nije htio jer je to njegova djedovina i Srđan nema ništa s tim. Onda je pobjesnio i prijetio da će ga ubiti", tvrdi rođak nesretne djevojke.

Krvavi pir

Da je imao problema sa svojom partnericom potvrdila je i njegova majka R.P., ispričavši da je njezin sin u ponedjeljak, neposredno prije krvavog pira, dobio uznemirujuću poruku od djevojke.

"Poslala mu je fotografiju. Slikala je krvav nož i napisala: 'Zbogom, voljela sam te'. Tada mi je rekao da mu je dosta svega i da za njom ide i on. Rekao je da ide ubiti nju i sebe, da mu je sve crno pred očima", kazala je Srđanova majka.

Uznemirujuću poruku pokazao je mještanima u lokalnom kafiću i poručio: "Danas do šest sati je svima kraj". Tamo je i čuo da ga je Igor J. ogovarao.

Nakon toga nije otišao kod djevojke nego u kuću Igora J. Pretukao je njegova oca Milorada, zapalio kuću pa presreo Igora koji se vozio na biciklu. Tada ga je udario autom i usmrtio, krvavo tijelo snimio uz jezive riječi "da Ića umire i da će ovako proći svatko tko uzme u usta njegovo ime".

Stravičnu snimku navodno je poslao kumu, koji je to objavio na društvenim mrežama. Na njoj navodi razloge zašto je to učinio, a potom pokazuje automobil kojim je udario žrtvu.

Snimka s mjesta zločina

"Ljudi, ovako, sljedeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje obitelji, zagazi li neko na moju obitelj, je li tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav", citirali su njegove riječi sa snimke srbijanski mediji.

Mještani obrenovačkog sela tvrde da su Srđanova i Igorova obitelj imale spor oko zemlje. "Srđanova je majka nakon razvoda počela živjeti s Igorovim bratom", pričaju šokirani mještani.

Nakon svega je pobjegao, a policija ga je nakon višesatne potjere pronašla u kukuruzištu u mjestu Crvena Jabuka, udaljenom 15 kilometara od mjesta zločina.

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhitili su S.P. koji se sumnjiči da je autom usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca i pobjegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolici Obrenovca", potvrdio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

