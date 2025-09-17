Srbin ubio ženu, teško ranio kćer pa presudio sebi: 'Čuo sam sedam hitaca'

Srbin (44) u utorak navečer u bečkoj četvrti Leopoldstadt ubio je svoju suprugu (44) i teško ozlijedio kćer (24), a potom presudio sebi.

Susjedi navode da su oko 20 sati čuli pucnjavu u stanu, a policija je ubrzo izašla na teren. Na mjestu krvavog zločina pronašli su ubojicu, koji je zapucao na policajce i dao se u bijeg. Barem jedan policajac uzvratio je vatru, ali 44-godišnjak je uspio pobjeći, piše Kronen Zeitung.

In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine blutige Beziehungstat ereignet. Ein Mann soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. https://t.co/TuLe9GKCf0 pic.twitter.com/BnbtTvjuBI — Kronen Zeitung (@krone_at) September 16, 2025

Nedugo nakon, Srbin je pronađen mrtav ispred općinske zgrade u svojem automobilu s prostrjelnom ranom u glavi.

'Čuo sam sedam hitaca'

Ioan Ille (56), koji živi na devetom katu zgrade, ispričao je kako su izgledali trenuci strave. "U 20 sati moja supruga i ja bili smo u praonici rublja. Upravom sam gasio računalo jer radim od kuće. Iznenada sam čuo sedam hitaca, točno sam brojao. Stvarno sam šokiran", kazao je Ille i dodao da pucnjevi nisu rijetkost u ovom području.

Kći je završila u bolnici, a mediji pišu da se tijekom noći bila u izuzetno kritičnom stanju. U bolnicu je zaprimljen i mladić (26), navodno njezin dečko. Vjeruje se da su policajci pronašli i dva maloljetna člana obitelji, ali oni nisu fizički ozlijeđeni.

