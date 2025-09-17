HOROR U BEČU /

Srbin ubio ženu, teško ranio kćer pa presudio sebi: 'Čuo sam sedam hitaca'
Foto: Profimedia/ilustracija

Stanari navode da ih je zločin šokirao

17.9.2025.
11:02
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Srbin (44) u utorak navečer u bečkoj četvrti Leopoldstadt ubio je svoju suprugu (44) i teško ozlijedio kćer (24), a potom presudio sebi. 

Susjedi navode da su oko 20 sati čuli pucnjavu u stanu, a policija je ubrzo izašla na teren. Na mjestu krvavog zločina pronašli su ubojicu, koji je zapucao na policajce i dao se u bijeg. Barem jedan policajac uzvratio je vatru, ali 44-godišnjak je uspio pobjeći, piše Kronen Zeitung

Nedugo nakon, Srbin je pronađen mrtav ispred općinske zgrade u svojem automobilu s prostrjelnom ranom u glavi. 

'Čuo sam sedam hitaca' 

Ioan Ille (56), koji živi na devetom katu zgrade, ispričao je kako su izgledali trenuci strave. "U 20 sati moja supruga i ja bili smo u praonici rublja. Upravom sam gasio računalo jer radim od kuće. Iznenada sam čuo sedam hitaca, točno sam brojao. Stvarno sam šokiran", kazao je Ille i dodao da pucnjevi nisu rijetkost u ovom području. 

Kći je završila u bolnici, a mediji pišu da se tijekom noći bila u izuzetno kritičnom stanju. U bolnicu je zaprimljen i mladić (26), navodno njezin dečko. Vjeruje se da su policajci pronašli i dva maloljetna člana obitelji, ali oni nisu fizički ozlijeđeni. 

