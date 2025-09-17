Izraelski ministar šokirao: 'Na plaži u Gazi izgradit ćemo veličanstveno policijsko naselje'

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je na zdravici za Roš Hašanu da"planira naselje za policajce" u Pojasu Gaze. "Na jednom od najljepših mjesta na Bliskom istoku uspostavit ćemo luksuzno naselje", rekao je. Pozvao je na "dobrovoljno useljavanje" i smrtnu kaznu za teroriste.

Na policijskoj zdravici, ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir u ponedjeljak je o policijskom naselju rekao: "Na jednom od najljepših mjesta na Bliskom istoku, okončat ćemo odluku u Gazi i tamo ćemo na plaži, na savršenoj lokaciji, uspostaviti veličanstveno policijsko susjedstvo." Policajci i službenici prisutni na ceremoniji su mu zapljeskali, piše izraelski Ynet.

"Naselje donosi sigurnost, a došlo je vrijeme za židovsko naseljavanje u Gazi. To neće biti samo stanovanje, to će biti simbol naše vjere i vizije", dodao je. Treba reći da nije poznat nikakav plan za naseljavanje u Pojasu.

"Tamo ćemo izgraditi luksuznu policijsku četvrt, s tako visokim zgradama, sa svom opremom. Došlo je vrijeme za poticanje imigracije, došlo je vrijeme za uvođenje smrtne kazne za teroriste. To je ispravno, to je primjereno, to je moralno, to je stvarno", rekao je i zaradio ogroman pljesak.

