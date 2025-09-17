Glavni osumnjičenik za nestanak malene Madeleine izlazi na slobodu, poznato i zašto

Glavni osumnjičenik u slučaju nestanka britanske djevojčice Madeleine McCann trebao bi u srijedu biti pušten na slobodu, nakon što su njemačke vlasti priznale da više nemaju pravnu osnovu za njegovo zadržavanje u zatvoru.

Christian Brückner (49) trebao bi biti pušten iz zatvora u Sehndeu, na sjeveru Njemačke, nakon što je odslužio kaznu za silovanje 72-godišnje Amerikanke u Portugalu 2005. godine. Silovanje se dogodilo u Praia da Luz, ljetovalištu na južnoj obali Portugala, gdje je 18 mjeseci kasnije nestala trogodišnja Madeleine, piše The Guardian.

Njemački tužitelji Brücknera i dalje smatarju glavnim osumnjičenikom u slučaju nestanka djevojčice, koji tretiraju kao istragu ubojstva. Osumnjičenikom ga smatra i britanska policija koja slučaj i dalje vodi kao nestanak osobe.

Tužitelji su zatražili da vlasti Brückneru postave elektroničku narukvicu za praćenje kretanja, ali nije poznato hoće li sud to odobriti. Zatražili su i da mu se oduzme putovnica i da se redovito javlja nadležnim tijelima, zbog opasnosti da bi mogao pokušati napustiti zemlju.

Presude za seksualne delikte

Madeleine je nestala 3. svibnja 2007., dok je bila na odmoru s roditeljima. Nestala je iz apartmana u prizemlju gdje je obitelj boravila, dok su joj roditelji večerali u obližnjem restoranu. Njezini mlađi blizanci bili su u sobi s njom.

Njemačka policija istražuje Brücknera od 2017. godine, a državni tužitelji navode da imaju posredne dokaze o njegovoj mogućoj umiješanosti u nestanak Madeleine. Dokazi uključuju činjenicu da mu je mobitel bio aktivan i lociran u području nestanka djevojčice, te iskaze triju svjedoka koji tvrde da im je priznao zločin.

Brückner je postao osumnjičenik nakon što je njemačka kriminalistička emisija deset godina nakon nestanka pozvala gledatelje da se jave s informacijama, a Savezni kriminalistički ured imenovao ga je kao osumnjičenika 2020. godine. Otkriveno je da ima višegodišnje presude za seksualne delikte nad djecom i druge zločine, uključujući trgovinu drogom, provale i krađe.

Negira povezanost s nestankom djevojčice

Brückner je živio u portugalskoj regiji Algarve između 1995. i 2007., a radio je u ljetovalištu Praia da Luz kao pomoćnik za održavanje bazena. Prošle jeseni, sud u njemačkom gradu Braunschweigu oslobodio ga je optužbi za nekoliko nepovezanih seksualnih zločina, navodno počinjenih između 2000. i 2017. godine.

Brückner je cijelo vrijeme negirao bilo kakvu povezanost s nestankom Madeleine. Uoči njegova puštanja, njegov odvjetnik Friedrich Fülscher izjavio je da ni on ni Brückner neće davati izjave za medije ispred zatvora.

Nakon što je odslužio kaznu od sedam i pol godina za silovanje iz 2005., očekivalo se da će Brückner ostati u zatvoru do siječnja 2026. zbog neplaćene kazne od 1.447 eura za drugo kazneno djelo. No, bivša policajka koja je radila na istrazi platila je kaznu, navodeći da joj ga je bilo “žao”. Kasnije je izjavila da je pogriješila.

