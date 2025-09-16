Optužen Kirkov ubojica, tražit će smrtnu kaznu. Sve priznao cimeru s kojim je bio u vezi: 'Puška je djedova'

Tyler Robinson (22) i službeno je optužen za ubojstvo desničarskog aktivista i influencera Charlieja Kirka na skupu na sveučilištu Utah Valley prošloga tjedna, potvrdili su tužitelji dodajući da će za njega tražiti smrtnu kaznu.

Dvadesetdvogodišnjak će se prvi put pojaviti na sudu u 17 sati po lokalnom vremenu, a saslušanje će se održati virtualno.

Tereti ga se po ukupno sedam točaka optužnice: za teško ubojstvo, pucanje iz vatrenog oružja, dvije točke ometanja istrage (premještanje vatrenog oružja i odlaganje odjeće), dvije točke utjecaja na svjedoke (naređivanje cimeru da izbriše poruke i da šuti) te počinjenje nasilnog kaznenog djela u prisutnosti djece.

Okružni tužitelj Ute Jeff Graya otkrio je detalje iz istrage, kazavši da je kao razlog za ubojstvo Kirka mladić naveo da "u njemu ima previše zla".

Otkriven motiv

Robinson je u razgovoru s roditeljima u njihovom domu implicirao da je pucao u Kirka jer "širi previše mržnje".

Prema optužnici, zločin je priznao svom cimeru u porukama s kojim je bio u romantičnoj vezi i koji je promijenio spol, prenosi BBC.

"Nisi ti to učinio, zar ne?", pita ga cimer na što Robinson odgovara: "Jesam, žao mi je".

Cimer zatim kaže da mu se učinilo da su uhvatili napadača, dok mu Robinson objašnjava da su priveli pogrešnog starca i ispitivali nekoga u sličnoj odjeći. Povjerava mu se i da je planirao uzeti pušku koju je sakrio, no grad je pod opsadom.

U drugom dijelu razgovora, Robinsonov cimer pitao ga je zašto je to učinio. "Dosta mi je njegove mržnje. Ovakva mržnja se ne može riješiti pregovaranjem“, odgovorio je Robinson, prema optužnici.

Robinson je također rekao svom cimeru da puška koju je navodno koristio pripada njegovom djedu. Poslao je nekoliko poruka o tome kako bi je mogao pronaći dok ga je policija tražila u satima nakon pucnjave.

Poruke s cimerom

"Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće pronaći otiske. Kako ću, dovraga, objasniti svom starom da sam je izgubio", pitao se.

Svog je cimera molio da izbriše poruke i da ne razgovara s policijom i medijima, navodi CNN.

Tužitelj Gray također je otkrio da je metak, koji je završio u Kirkovom vratu i pokazao se smrtonosnim, za dlaku promašio nekoliko drugih osoba.

"Otprilike 15 minuta nakon početka događaja na kampusu, Kirk je odgovarao na pitanje o masovnim pucnjavama transrodnih osoba kada je odjeknuo pucanj. Metak ga je pogodio u vrat. Gotovo odmah se srušio na tlo. Putanja metka prošla je blizu nekoliko drugih osoba pored Kirka, uključujući i i osobe koja mu je postavila pitanje direktno ispred Kirka. Djeca su bila blizu pozornice", objasnio je okružni tužitelj.

Sudski su dokumenti također otkrili da je majka osumnjičenika potvrdila da je njezin sin unazad godine dana postao politički aktivniji i da je počeo više naginjati ljevici, brinući se za prava transrodnih osoba i pripadnika LGBTQ+ zajednice.

"Izjavila je da je Robinson počeo izlaziti sa svojim cimerom, biološkim muškarcem koji je mijenjao spol", navodi se u sudskim dokumentima.

Dvije točke optužnice terete ga za utjecaj na svjedoke, budući da je cimeru naredio da izbriše poruke i šuti.

