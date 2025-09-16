Procurile poruke koje je Kirkov ubojica pisao nakon pucnjave. Šalio se s prijateljima pa priznao: 'Žao mi je'

Nekoliko sati prije nego što je Tyler Robinson uhićen zbog sumnje da je ubio konzervativnog aktivista i Trumpovog saveznika Charlieja Kirka, 22-godišnjak iz Ute je, čini se, preuzeo odgovornost za pucnjavu u poruci prijatelji na online platformi Discord, potvrdio je glasnogovornik tvrtke za CBS u ponedjeljak.

"Hej ljudi, imam loše vijesti za sve vas. Ja sam bio jučer na UVU (Utah Valley University). Žao mi je zbog svega", pisalo je u poruci s računa koji navodno pripada Robinsonu, prema tvrdnjama glasnogovornika i policiji.

Poruke, koje je prvi objavio Washington Post, nastale su pred kraj dvodnevne potrage nakon što je Kirk ustrijeljen i ubijen tijekom debate na otvorenom sveučilištu Utah Valley prošlog tjedna.

Dok je FBI pokušavao doći do tragova, izvori iz policije otkrivaju da su se Robinson i njegovi prijatelji šalili o pucnjavi u grupi s više od 20 ljudi na Discordu, platformi popularnoj među igračima video igrica.

Šalio se s prijateljima

Glasnogovornik Discorda ranije je rekao da interna istraga tvrtke nije pronašla "nikakve dokaze da je osumnjičenik planirao ovaj incident ili promovirao nasilje na Discordu".

Najmanje troje prijatelja pitalo je Robinsona je li on pucao u Kirka, rekavši da fotografije koje je objavio FBI podsjećaju na njega. Čini se da on to nije opovrgnuo.

Izvori dodaju da se čini kako je jedan prijatelj zadirkivao Robinsona savjetujući mu da bi trebao izbjegavati popularni lanac brze prehrane, gdje je prošle godine s manifestom, pištoljem i lažnom osobnom uhićen ubojica izvršnog direktora UnitedHealthcarea Luigi Mangione.

"Što god radio, nemoj uskoro ići u poznati lanac brze prehrane", napisao je prijatelj, prema izvorima iz policije.

Račun koji je po svemu sudeći pripadao Robinsonu mu je odgovorio: "Bolje da se riješim i ovog manifesta i točne kopije puške koju imam".

Prije uhićenja, poruke s njegovog računa sugerirale su da se planira predati vlastima, što je potvrdio glasnogovornik Discorda.

"Predajem se preko prijatelja šerifa za nekoliko trenutaka, hvala vam na svim dobrim trenucima i smijehu. Bili ste nevjerojatni, hvala vam", napisao je.

Izvori iz policije otkrili su da je uhićen nakon što je Robinsonov otac vidio FBI-jeve fotografije i suočio se sa sinom. Mladić je priznao da je on na njima, no navodno je rekao da bi se "prije ubio" nego predao. Otac je zatim nazvao pastora za mlade kako bi pomogao smiriti Robinsona, koji je onda alarmirao policiju.

Izlazi pred suca

Počinitelj je uhićen u četvrtak navečer, nakon što je FBI objavio njegove fotografije i snimke s nadzornih kamera i zatražio pomoć javnosti. Ponudili su i 100.000 dolara nagrade za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.

FBI je u međuvremenu potvrdio da se DNK uzorci uzeti s dva predmeta pronađena u blizini mjesta ubojstva podudaraju s DNK-om osumnjičenog Robinsona. Našli su uvjerljive dokaze, "uključujući odvijač, koji je pronađen na krovu" kampusa gdje se nalazio strijelac i otkuda je zapucao prema Kirku, koji je ranjen u vrat i preminuo u bolnici sat i pol kasnije.

Ručnik "omotan oko" snajperske puške također je pronađen na mjestu događaja, rekao je u ponedjeljak za Fox News šef FBI-a, savezne policije zadužene za istragu.

Slučaj je to koji je privukao pozornost cijele zemlje, i izazvao zabrinutost zbog mogućeg političkog nasilja.

Robinsona se tereti za teško ubojstvo, ometanje vođenja postupka i posjedovanje vatrenog oružja, a guverner Ute najavljuje da će država tražiti smrtnu kaznu.

Počinitelj bi se prvi puta trebao pojaviti pred sudom u utorak poslijepodne, nakon što dužnosnici formalno podignu optužnice.

Osim toga, šef FBI-ja kazao je da je Robinson ostavio poruku prije ubojstva u kojoj je napisao "Imam priliku eliminirati Charlieja Kirka i iskoristit ću je". U međuvremenu je uništena.

