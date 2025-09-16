Europa uvodi sankcije Izraelu: 'Glad ne može biti ratno oružje. Ovo se mora zaustaviti'

Europska komisija je najavila da će u srijedu predložiti suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU - Izrael, zbog rata u Gazi. "Komisija će sutra usvojiti paket mjera protiv Izraela. Konkretno, predložit će suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU - Izrael", rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom je govoru o stanju Unije najavila oštrije mjere protiv Izraela, ali da je svjesna da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama. Ona je posebno osudila izgladnjivanje stanovništva u Gazi koje se koristi kao oružje.

"Glad koju uzrokuje čovjek ne može nikako biti ratno oružje. Za dobrobit te djece, za dobrobit čitavog čovječanstva, to se mora zaustaviti", rekla je.

