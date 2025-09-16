ZBOG RATA U GAZI /

Europa uvodi sankcije Izraelu: 'Glad ne može biti ratno oružje. Ovo se mora zaustaviti'

Europa uvodi sankcije Izraelu: 'Glad ne može biti ratno oružje. Ovo se mora zaustaviti'
Foto: Profimedia

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom je govoru o stanju Unije najavila oštrije mjere protiv Izraela

16.9.2025.
13:45
Hina
Profimedia
Europska komisija je najavila da će u srijedu predložiti suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU - Izrael, zbog rata u Gazi. "Komisija će sutra usvojiti paket mjera protiv Izraela. Konkretno, predložit će suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU - Izrael", rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom je govoru o stanju Unije najavila oštrije mjere protiv Izraela, ali da je svjesna da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama. Ona je posebno osudila izgladnjivanje stanovništva u Gazi koje se koristi kao oružje.

"Glad koju uzrokuje čovjek ne može nikako biti ratno oružje. Za dobrobit te djece, za dobrobit čitavog čovječanstva, to se mora zaustaviti", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Gaza broji nove mrtve: 'Sumanuta Netanyahuova Vlada ne prestaje sa zločinačkim napadima'

