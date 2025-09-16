Izvješće UN-a potvrdilo: Izrael provodi genocid u Gazi! 'Svi koji to ne kazne su suučesnici'

Neovisno istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda tvrdi da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Kako navode u novom izvješću postoje razumni razlozi da su od početka rata s Hamasom 2023. godine počinjena četiri od pet genocidnih djela koja su definirana međunarodnim pravom. Ta djela uključuju: ubijanje, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih ozljeda, namjerno stvaranje uvjeta usmjerenih na uništenje skupine i sprječavanje rađanja, piše BBC.

Izrael je optužbe odmah odbacio, a izvješće su osudili kao iskrivljeno i lažno. Glasnogovornik izraelskog ministarstva optužio je trojicu stručnjaka UN-ove komisije da služe kao Hamasovi posrednici i da se u potpunosti oslanjaju na Hamasove laži, koje su već bile temeljito razotkrivene.

"Država Izrael kategorički odbacuje iskrivljeno i lažno izvješće te traži trenutačno ukidanje ovog povjerenstva. Riječ je o izvješću koje se u potpunosti temelji na lažima Hamasa", priopćilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova. Dodali su da su članovi povjerenstva "proxy jedne terorističke organizacije čije su užasne izjave o Židovima osuđene diljem svijeta".

Netanyahu je poticao na genocid

UN-ova komisija tvrdi da je analizirala izjave izraelskih čelnika i tvrdi da su predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i bivši ministar obrane Yoav Gallant poticali na genocid. Također navode da je genocidna namjera bila jedini razuman zaključak iz obrazaca ponašanja vlasti i sigurnosnih snaga u Gazi.

Izraelska vlada inzistira da su njezini napori usmjereni isključivo na uništavanje Hamasovih sposobnosti, a ne na narod Gaze. Tvrde da njihove snage djeluju u skladu s međunarodnim pravom i poduzimaju sve izvedive mjere kako bi ublažile štetu civilima.

'Zli grad'

"Već 7. listopada 2023. premijer Netanyahu obećao je 'moćnu osvetu svim mjestima gdje je Hamas raspoređen, skriva se i djeluje, u tom zlom gradu, pretvorit ćemo ih u ruševine", citirala je izraelskog premijera Navi Pillay, koja predsjedava stručnim panelom.

"Njegova upotreba izraza zli grad u istoj izjavi implicirala je da je cijeli grad Gazu smatrao odgovornim i metom osvete. I rekao je Palestincima da 'odu sada jer ćemo svugdje djelovati snažno'", kazala je Pillay. "Trebale su nam dvije godine da prikupimo sve radnje i donesemo činjenične nalaze, provjerimo je li se to dogodilo", poručila je.

Svi su obavezni osuditi genocid

Komisija tvrdi da se djela izraelskih političkih i vojnih čelnika mogu pripisati Državi Izrael te da država stoga snosi odgovornost za neuspjeh u sprječavanju genocida, počinjenje genocida i neuspjeh u kažnjavanju genocida. Iz komisije upozoravaju da sve ostale zemlje imaju neposrednu obvezu prema Konvenciji o genocidu spriječiti i kazniti zločin genocida. Ako to ne učine mogle bi biti suučesnici.

Podsjetimo, Izraelska vojska pokrenula je ofenzivu u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzet za taoce. Prema podatcima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas, u izraelskim napadima u Gazi od tada je ubijeno najmanje 64.905 ljudi.

Većina stanovništva više puta je raseljena, više od 90 posto domova je oštećeno ili uništeno. Zdravstveni, vodoopskrbni, sanitarni i higijenski sustavi su urušeni, a stručnjaci za sigurnost hrane koje podržava UN, proglasili su glad u gradu Gazi.

