Njemački kancelar pustio suze: 'Sram me zbog ovoga, objavljujem rat'

Njemački kancelar Friedrich Merz bio je dirnut do suza u ponedjeljak dok je govorio o odgovornosti Njemačke za holokaust, obećavajući borbu protiv antisemitizma, u govoru na ponovnom otvaranju nakon obnove povijesne minhenske sinagoge.

Merz je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovno rasplamsao u Njemačkoj. "Želio bih vam reći koliko me je sram zbog ovoga: kao kancelar Savezne Republike Njemačke, ali i kao Nijemac, kao dijete poslijeratne generacije, kao dijete koje je odraslo s 'nikad više' kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem", kazao je Merz.

Naglasio je da od 7. listopada 2023. "svjedočimo novom valu antisemitizma, u starim i novim oblicima", ukazujući na utjecaj valova migracija na ovaj fenomen. "U politici i društvu predugo smo zatvarali oči pred činjenicom da je znatan broj ljudi koji su došli u Njemačku posljednjih desetljeća socijaliziran u zemljama podrijetla gdje je antisemitizam praktički državna doktrina, gdje se djecu podučava mržnji prema Izraelu", rekao je njemački kancelar.

Rat protiv antisemitizma

Merz je naglasio da se nada "da će se židovski život u Njemačkoj jednog dana ponovno odvijati bez policijske zaštite". "Stoga u ime cijele savezne vlade Savezne Republike Njemačke objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Njemačkoj".

U Njemačkoj je 2024. zabilježen rekordan broj od 6236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Gotovo polovica (48 posto) pripisana je krajnjoj desnici.

