UŽAS /

Dijelovi tijela razasuti po autocesti, šleper ih ispustio 25 tona: Vozače šokirao prizor

Foto: Shutterstock/ilustracija

Promet je na dom dijelu autoceste jedno vrijeme bio potpuno zaustavljen

16.9.2025.
8:35
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Vozači na autocesti A391 kod njemačkog Braunschweiga u noći na utorak ostali su u šoku nakon što se prevrnuo šleper i ispustio 25 tona klaoničkog otpada. 

Uzrok prometne nesreće još nije poznat, no Fenix javlja da je šleper proklizao, prevrnuo se na bok, a iz njega se preko svih prometnih traka prosuo otpad. 

Zaustavljen promet 

Promet je na dom dijelu autoceste jedno vrijeme bio potpuno zaustavljen. Činjenica da se kamion okomito zaustavio duž traka dodatno je otežala čišćenje i prometnu regulaciju. Lokalna vatrogasna zajednica izvijestila je da se u smjeru sjevera nije smjelo voziti nekoliko sati. 

Srećom, vozač nije zadobio teže ozljede. Uspio je izaći iz kabine prije nego što su vatrogasci stigli na intervenciju. Liječnici su ga pregledali na licu mjesta i zbrinuli u vozilu hitne pomoći. 

