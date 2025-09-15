Mladi vozač (25) živ izgorio u Ferrariju: Vatrogasce uznemirili sablasni prizori

Mladi vozač (25) preminuo je u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju na lokalnoj cesti u njemačkom Heiligkreuzsteinachu, javlja Fenix.

Policija je izvijestila da je iz zasad nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad Ferrarijem, sletio s ceste, udario u stablo, a potom se strmoglavio niz šest metara duboku padinu. Vozilo je planulo nakon udara, a 25-godišnjak je ostao zarobljen u zapaljenom automobilu.

Stravična nesreća potresla je vatrogasnog zapovjednika Floriana Koesslera, koji je kazao da je ovo bio jedan od najšokantnijih slučajeva u njegovih 25 godina službe. Naglasio je da je situacija bila još teža jer su znali da je muškarac u autu dok su pokušavali ugasiti buktinju.

Šteta 300.000 eura

Cesta je nekoliko sati bila zatvorena zbog obavljanja očevida i uklanjanja olupine. Prve procjene sugeriraju da bi materijalna šteta mogla iznositi čak 300 tisuća eura.

Njemački Bild navodi da je mladić vozio Ferrari 296 GTB, model od 830 konjskih snaga koji u samo tri sekunde ubrzava od nula do 100 kilometara na sat. bZasad nije poznato je li poginuli mladić i vlasnik tog vozila niti koliko je dugo imao vozačku dozvolu.

