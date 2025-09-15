Ruski dronovi upali u još jednu članicu NATO-a: Sve su pokušali zataškati? 'Zastrašujuće'

Litavski oporbeni čelnik Saulius Skvernelis zatražio je hitnu parlamentarnu istragu o tome jesu li ruski dronovi 10. rujna narušili zračni prostor zemlje, iste noći kada je Poljska zabilježila masovni upad. Skvernelis je upozorio kako bi Ministarstvo obrane moglo ograničavati informacije koje oružane snage smiju objaviti, piše EU Today.

Sve je krenulo nakon što je Bild izvijestio da su dronovi možda ušli na litavski teritorij prošlog tjedna. Prema njihovim informacijama, dva neidentificirana leteća objekta uletjela su u litavski zračni prostor 10. rujna.

Litavske oružane snage potvrdile su da su tog jutra podignuti NATO-ovi zrakoplovi za zračno nadziranje, ali su naglasili da "nikakvi ciljevi" nisu otkriveni ni na radarima ni vizualno, zbog čega je misija otkazana.

Ministrica obrane Dovilė Šakalienė izjavila je da "niti jedan objekt nije zabilježen" u litavskom zračnom prostoru toga dana.

'Ono što se događa u Ministarstvu postalo je javna tajna'

Skvernelis, bivši premijer i sadašnji čelnik stranke Demokrati "Za Litvu", istaknuo je kako bi bilo kakvo zataškavanje informacija bilo neprihvatljivo te je zatražio parlamentarni nadzor. Istaknuo je da bi, ako se pokaže da je upad dronova doista zataška, odgovornost trebala snositi ministrica obrane.

"Oružane snage su demantirale informaciju, ali znamo da oružane snage demantiraju ili šute samo po volji ili uputama ministrice Šakalienė. Ono što se događa u Ministarstvu obrane postalo je javna tajna. Vrše pritisak na vojsku, prisiljavajući ih da rade kako im se kaže, uključujući generale, kako bi se informacije filtrirale i izbjeglo narušavanje ugleda ministrice", rekao je Skvernelis.

"Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće. Svakako ne sumnjam u našu vojsku", dodao je Skvernelis.

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna, tijekom ruskog napada na Ukrajinu, poljske su vlasti izvijestile da je najmanje 19 ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor. Poljske i savezničke snage oborile su nekoliko letjelica, a njihovi ostaci pronađeni su na 17 lokacija u pet vojvodstava. Poljski premijer Donald Tusk incident je nazvao "provokacijom velikih razmjera".

