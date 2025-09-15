Premlatili slavljenika palicama na proslavi devetog rođendana: Polomili mu lice

Neimenovanog dječaka napala su trojica vršnjaka dok je slavio deveti rođendan u parku u rimskoj četvrti Fidene u petak. Slavljenik je igrao nogomet u parku s prijateljima, nedaleko od roditelja, kada su mu prišli drugi dječaci i premlatili ga palicama, piše La Stampa.

Dječak je prevezen u bolnicu Umberto s teškim ozljedama među kojima je i lom lica. Operiran je. Iako mu život nije ugrožen, liječnici su vrlo oprezni s prognozama.

Policija je odmah reagirala na dojavu i pronašla napadače stare sedam, devet i 11 godina. O njima se samo zna da nisu Talijani.

Nije jasno jesu i roditelji odgovorni

Odgovornosti svakog pojedinog djeteta još uvijek nisu jasne, iako se ne mogu optužiti za ništa jer su mlađi od 14 godina. Međutim, istražuje se i moguća krivnja roditelja, za koje nije jasno jesu li i oni bili prisutni u parku.

Ovo nisu izolirani incidenti. Uzbuna zbog slučajeva nasilja među mladima posebno je visoka u četvrtima EUR i Tintoretto, toliko da su neke škole izdale upozorenja za mlade.

U znanstvenoj srednjoj školi Primo Levi, školska uprava upozorila je na prisutnost "mladih koji uznemiravaju učenike ispred ograde", savjetujući roditeljima da ne dopuštaju svojoj djeci da lutaju "bez pratnje".

POGLEDAJTE VIDEO: Rim u pripremi za povijesnu inauguraciju prvog američkog pape. Dolaze europski lideri i diplomati