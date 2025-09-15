Jeziva audio snimka: Ovo je trenutak kad su shvatili da im je Tijana (19) ispala u more

U nedjelju su stigli rezultati obdukcije djevojke (19) iz Srbije koja je u svibnju poginula u Budvi prilikom parasailinga, a Blic je u ponedjeljak objavio uznemirujuću audio snimku na kojoj se čuje čuje razgovor skipera nakon što su shvatili da je Tijana R. iskočila iz sjedala za vrijeme parasailinga.

Na snimci se čuje reakcija dvojice muškaraca, Turčina i Srbina, nakon što su gotovo pet minuta vozili prazno sjedalo iz kojeg je Tijana iskočila.

'Pala je, je li živa uopće?!'

Na početku se čuje vikanje i psovke jednog od skipera kada je primijetio da nema djevojke. "Nema je! Kada je pala?! Glupa reklama", vikao je skiper, a drugi mu je odgovorio: "Ne znam".

Potom je srpski državljanin nekom objasnio što se dogodilo: "Brate, pala je djevojka iz zraka, je li živa uopće?! Ne znam tko je riba, brate, samo je na padobranu nema, brate!"

Zatim se čuje razgovor u kojem skiperi još uvijek pokušavaju shvatiti je li djevojka živa i je li ju netko pokupio iz mora. "Tko ju je pokupio? Brate, gdje je ona? Brate, pala nam je s padobrana riba, ne znam gdje je ona", uspaničeno je upitao Srbin.

"Ne znam je li živa, tko ju je pokupio iz mora?!", čuje se na snimci dok uspaničeno razgovaraju.

'Ako netko pita, nemamo ništa'

Skiperi su se potom dogovorili kako će sakriti karticu na kojoj je bila snimka Tijanine vožnje. "Moraš je skloniti negdje, moramo je pogledati. Ali ne govori, ako netko pita, nemamo ništa! Ok? Molim te, skloni karticu", rekao je Srbin Turčinu.

No Turčin se brinuo što će reći ženi koja je bila s Tijanom, za koju su mislili da je njezina majka. "Što ćemo reći njezinoj majci? To su majka i kći, što da joj kažemo kada pita za svoje dijete?", uspaničeno je upitao Turčin na što mu je Srbin odgovorio da će reći da je dobro i da će doći natrag.

Rezultati obdukcije pokazali su da je uzrok smrti utapanje i gušenje, uz traumu pluća i unutarnje krvarenje.

Dugo je molila za pomoć

Podsjetimo, Tijani je na plaži u Budvi prišao mladić koji joj je ponudio besplatnu vožnju, a zauzvrat je trebala snimiti reklamu za agenciju za vodene sportove. Na snimci koju je ranije objavio Blic čulo se kako je Tijana dugo molila za pomoć i da želi natrag, a zatim je počela skidati sigurnosni pojas.

Nakon što je skinula sigurnosni pojas, rukama se pokušala uhvatiti za uže, ali joj je uže iskliznulo iz ruke i pala je. Skiperi su s parasailingom nastavili još nekoliko minuta nakon njezinog pada.

