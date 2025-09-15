Žestoka oluja potopila Otok: Automobili u vodi, ljudi surfaju po ulicama

Obilne kiše potopile su tijekom nedjelje ceste u Walesu.

U Swanseaju se očekuje da će kružni tok Cwmbwrla biti zatvoren "neko vrijeme". Doslovno je pod vodom, piše Metro.co.uk.

Slike raskrižja prikazuju automobile uronjene u duboku vodu, dok je nekoliko stanovnika viđeno kako veslaju na dasci.

Foto: Facebook/screenshot

U Walesu je izdano ukupno deset upozorenja na poplave. Policija Južnog Walesa zatvorila je cestu u Killayu.

U Engleskoj su aktivna dva upozorenja na poplave za rijeku Rea u Birminghamu te za rijeke Sow i Penk u Staffordshireu, što znači da su poplave moguće na tim lokacijama, priopćila je Agencija za okoliš.

Vjetar počinje jačati

Žuto upozorenje na vjetar na snazi ​​je za cijeli Wales i veći dio Engleske do ponedjeljka u 18 sati.

Dijelove zemlje mogli bi pogoditi udari vjetra do 112 kilometara na sat, a očekuju se poremećaji u javnom prijevozu i prekidi u opskrbi strujom.

Obalne zajednice i obale mogle bi biti pogođene velikim valovima. Unatoč teškim vremenskim uvjetima, agencija je izjavila da nema namjeru imenovati oluju.

"Očito je da smo sada u meteorološkoj jeseni, to je vrsta vremena koju očekujemo u ovo doba godine“, rekao je glasnogovornik Graham Madge.

Područje niskog tlaka će do ponedjeljka osjetiti intenziviranje udara vjetra, rekla je meteorologinja Kathryn Chalk.

"Večeras vjetar počinje jačati“, rekla je.

Očekuje se da će se uvjeti vratiti u normalu do utorka, ali u srijedu bi drugi vremenski sustav mogao donijeti daljnje jake udare vjetra.

