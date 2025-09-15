Muskova 'beba' doživjela globalni pad: Ukrajinci ostali bez ključnog alata na bojišnici

Starlink, satelitska internetska usluga u vlasništvu Elona Muska, u ponedjeljak je doživjela globalni pad, potvrdila je tvrtka na svojoj službenoj stranici.

Pad Starlinka pogodio je korisnike diljem svijeta, a posebno je odjeknulo u Ukrajini, gdje je sustav postao ključan za rad bolnica, škola i vojnih jedinica na prvoj crti.

Huge solar storm is knocking down Starlink. Looks like KPI index it’s dropping now. Time on chart is BST #starlink pic.twitter.com/4ry6nl0Imi — Greg Lukosek (@greglukosek) September 15, 2025

"Starlink je ponovno u kvaru duž cijele bojišnice", napisao je na Telegramu zapovjednik ukrajinskog dronskog ratovanja Robert "Madyar" Brovdi. Nakon gotovo sat vremena kasnije objavio je kako se veza "postupno vraća", iako iz Starlinka nije stigla službena potvrda potpune obnove, prenosi The Kyiv independent.

Platforma Downdetector, koja prati prekide internetskih usluga, zabilježila je desetke tisuća prijava problema korisnika širom svijeta. Ovo je drugi veliki pad u posljednjih nekoliko mjeseci. Iz tvrtke su priopćili kako istražuju uzrok kvara.

Starlink je u Ukrajini zamijenio veći dio uništene komunikacijske infrastrukture. Danas održava vezu i za civile i za vojsku. Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Kijev je dobio više od 50 tisuća Starlink terminala, od čega je gotovo 30 tisuća osigurala Poljska.

Reuters je u srpnju 2023. godine objavio da je Musk naredio privremenu deaktivaciju pokrivenosti iznad Hersonske oblasti tijekom ukrajinske protuofenzive 2022. godine.

