Europske bolnice na udaru gljivice otporne na većinu lijekova: Stručnjaci pozvali na hitne mjere

Gljivica 'Candidozyma auris', poznata kao Candida auris nova je prijetnja globalnom zdravlju. Candida se brzo širi u bolnicama i pokazuje visoku otpornost na većinu poznatih antifungalnih lijekova, piše People.

Potvrdio je to i Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) napominjući da gljivica, koja se obično širi unutar zdravstvenih ustanova, pogađa najviše europske bolnice i predstavlja ozbiljnu prijetnju.

„Broj slučajeva raste, epidemije rastu, a nekoliko zemalja izvještava o kontinuiranom lokalnom prijenosu“, navodi se u priopćenju agencije.

ECDC je izvijestio da je pet zemalja – Španjolska, Grčka, Italija, Rumunjska i Njemačka – činilo većinu slučajeva u posljednjem desetljeću. U 2023. godini gljivica je pronađena u 18 zemalja, a prema najnovijim izvješćima, zdravstvena agencija poziva na hitne mjere kako bi se spriječilo globalno širenje.

"C. auris se proširila u samo nekoliko godina – od izoliranih slučajeva do širokog rasprostranjenja u nekim zemljama", rekao je dr. Diamantis Plachouras, voditelj odjela ECDC-a za antimikrobnu rezistenciju i infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi.

Ugroženi pacijenti s oslabljenim imunitetom

Ova gljivica osobito ugrožava pacijente s oslabljenim imunitetom, one koji dugo borave u bolnici ili kojima su ugrađeni invazivni medicinski uređaji (poput cijevi i katetera).

Infekcije ovom gljivicom teško je liječiti jer je otporna na više klasa lijekova, a u nekim slučajevima izaziva smrtonosne ishode. Zdravstvene ustanove upozoravaju na potrebu pojačane dezinfekcije i praćenja, budući da se gljivica lako širi u bolničkom okruženju.

Većina gljivičnih infekcija može se liječiti jednom ili više skupina antifungalnih lijekova (azoli, echinokandini, polieni), a C. auris često pokazuje otpornost na sve tri klase istovremeno, što drastično smanjuje mogućnosti liječenja.

Za razliku od većine drugih gljivica, C. auris se zadržava na površinama (npr. posteljina, medicinska oprema, zidovi) i može preživjeti tjednima. Da stvar bude još gora, lako prelazi s pacijenta na pacijenta, pogotovo u jedinicama intenzivne njege.

